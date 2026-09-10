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Záchranný Windows běží až 8krát rychleji než běžná instalace. Je zdarma a nastartujete ho z USB flashky

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Test naměřil v nouzovém systému Hiren’s BootCD PE rychlost čtení téměř 8krát vyšší než na interním SSD. Vejde se na flashku a nestojí ani korunu.
Laptop, Windows 11

Laptop, Windows 11

Zdroj: Public Domain / Creative Commons / CC BY-SA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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