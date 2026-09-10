Procházka prozradil, kdy nastoupí k dalšímu zápasu v UFC. Říjnový termín padl, řeší se dvě varianty

Pět měsíců po knockoutu od Carlose Ulberga na UFC 327 stojí Jiří Procházka před rozhodnutím, které definuje zbytek jeho kariéry. A místo aby ho uspěchal, zpomalil. V rozhovoru pro
TN.cz koncem srpna řekl jasně: říjen je nereálný, reálný je listopad nebo prosinec. Na začátku září pak pro Sport.cz doplnil, že nic není podepsáno a že tým potřebuje minimálně dva měsíce plnohodnotného kempu. Žádný zkrácený sprint, žádné kompromisy. Proč říjen padl
Spekulace kolem říjnového UFC 332 v Salt Lake City se rozjely rychle. Procházka je sám zchladil, na Instagramu napsal, že zápas není potvrzený, a
Sherdog jeho příspěvek přetiskl jako korekci kolujících fám o souboji s Paulem Costou o dočasný titul.
Důvody jsou přitom konkrétní, ne vágní. Procházka po prohře s Ulbergem přestavěl část realizačního týmu, přibral Dannyho de Vriese a část přípravy přesunul do gymu Colosseum v Utrechtu. Nový tým potřebuje čas se sehrát. A sám bojovník po UFC 327 veřejně přiznal, že si výkon „doslova podělal“, když po soupeřově zranění ztratil koncentraci a přestal tlačit. Tahle sebekritika teď formuje jeho přístup: do dalšího zápasu nechce jít nepřipravený.
Na síti X 31. srpna přidal další střípek, příprava už běží, ale „poslední vyzyvatelé“, které řešili, zápas nechtěli. Zdržení tedy není jen na jeho straně.
Kdo by měl stát naproti
Procházka opakovaně trvá na soupeři z první pětky žebříčku. Podle aktuálního rankingu
CBS Sports z 8. září 2026 vypadá polotěžká váha takhle:
Pozice Bojovník Titulová hodnota pro Procházku Šampion Carlos Ulberg Nedostupný, zranění ACL, návrat až 2027 #1 Magomed Ankalajev Nejvyšší, přímá zkratka k titulu #2 Jiří Procházka — #5 Navajo Stirling Střední, po KO nad Blachowiczem jde nahoru #6 Paulo Costa Nižší, v polotěžké zatím jen jedna velká výhra
Ankalajev je logická volba, ale zároveň nejsložitější na vyjednání. Stirling by byl solidní krok. Costa by přinesl mediální pozornost, ale z hlediska titulové mapy nejmenší posun. Podle nás je klíčové, aby Procházka neakceptoval jméno, které mu po výhře neotevře dveře k odvetě s Ulbergem, a on sám to zjevně chápe stejně.
Jak dlouhá bude pauza
Návrat v listopadu nebo prosinci by znamenal zhruba sedm až osm měsíců od UFC 327 z 11. dubna. Pro srovnání:
Mezi UFC 320 a UFC 327 to bylo přibližně šest měsíců. Mezi UFC 311 a UFC 320 asi osm a půl měsíce. Po zranění ramene mezi zápasy s Teixeirou a Pereirou čekal sedmnáct měsíců.
Aktuální pauza tedy spadá do jeho standardního rozmezí. Není to ani nouzový výpadek, ani přehnaně opatrný návrat. Je to kemp, který si řídí sám, a to je po prohře knockoutem luxus, který si může dovolit jen bojovník stále držící druhou příčku žebříčku.
Co musí klapnout, aby se to stalo
Zbývají dvě neznámé: soupeř a termín akce. Pro listopadový zápas by potvrzení dávalo smysl během září, nejpozději začátkem října. Pro prosincový během října. Procházka 1. září řekl, že doufá, že „v nejbližších dnech nebo týdnech“ bude moct říct víc.
Riziko posunu do roku 2027 existuje, nic není podepsáno a matchmaking polotěžké váhy komplikuje Ulbergovo zranění, které rozbilo běžnou titulovou posloupnost. Ale příprava běží, cíl je jasný a Procházkova veřejná komunikace působí spíš jako řízené vyjednávání než jako váhání.
Druhá příčka žebříčku je fakt. Ale po knockoutu od Ulberga ji drží jen tabulka, příští zápas ji musí potvrdit sám Procházka v kleci.
Zdroj:
MMAMAG.cz
Autor:
Radek Šebek