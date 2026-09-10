Gaethje prozradil, proč byl Topuria v kleci snadno čitelný. Jeho nohy ho prý pokaždé prozradily

V neděli 14. června 2026 na trávníku před Bílým domem udělal Justin Gaethje něco, co mu málokdo věřil. Před zraky prezidenta a vyprodaným publikem zastavil Iliu Topuriu ve čtvrtém kole a stal se šampionem lehké váhy UFC. Topuria přitom šel do zápasu jako výrazný favorit, muž, přes kterého se „nedá projít“. Gaethje projít dokázal. A v měsících po výhře začal veřejně vysvětlovat proč. Ne frázemi o srdci a vůli, ale čistě technickým rozkladem, který říká víc o moderním MMA než tucet odborných rozborů.
Nohy, které nikdy nemění rytmus
V zářijovém rozhovoru u Demetriouse Johnsona na MightyCastu Gaethje poprvé detailně formuloval, co na Topuriovi viděl. „Jeho nohy nikdy nemění rytmus,“ řekl. „Je to pořád stejné, pop, pop, pop. Převážně vpřed nebo vzad. Laterální pohyb skoro nepoužívá.“
Nešlo o jednotlivý krok, který by prozradil úder. Šlo o kadenci. Topuria nastupoval do výměn v konstantním tempu, a právě ta pravidelnost umožnila Gaethjeho týmu postavit celý zápasový plán na jedné premise: když znáš rytmus, můžeš ho přerušit dřív, než soupeř vypálí kombinaci.
Gaethje podle MMA Fighting už v červnu na Pat McAfee Show popsal, že Topuriovi „resetoval nohy každou jednu až dvě sekundy“. V praxi to znamenalo nenechat ho dojet nástup v jeho tempu. Pokaždé, když Topuria začal svou sekvenci vpřed, Gaethje mu přerušil postoj dřív, než se dostal k plné kombinaci.
Wittmanův checklist: levá noha ven, jab na vnější rameno
Trenér Trevor Wittman dva dny po zápase rozepsal konkrétní mechaniku. Levou nohu postavit vně Topuriovy zadní. Tlačit z levých úhlů. Jab mířit ne do středu gardu, ale na vnější rameno, to Topuriu nutilo přeskládat celý postoj, než mohl odpovědět.
V přepisu rozhovoru z JRE MMA Show #181 Wittman doplnil další vrstvu: v úvodu žádné lowkicky, místo nich vysoké kopy a útok na silovou ruku. Cílem bylo dostat Topuriu na zadní nohu a přinutit ho resetovat dřív, než chtěl. Celý zápasový plán se dal shrnout do jedné věty: nedovolit soupeři jeho vlastní tempo.
A fungovalo to. Ovšem ne bez krizí.
Druhé kolo: důkaz, že plán nestačí bez odolnosti
Ve druhém kole Topuria tvrdě trefil Gaethjeho na tělo, dostal ho na zem a zápas visel na vlásku. Gaethje sám přiznal, že byl na hraně. Právě tady se ukazuje, proč předchozí soupeři Topuriovu kadenci nevyužili, i kdyby ji viděli. Zúročit ji vyžadovalo nejen přesné načasování a disciplinovanou práci v úhlech, ale hlavně schopnost přežít moment, kdy plán selže a Topuria trefí naplno.
Gaethje přežil. A od třetího kola se zápas otočil. Topuriův roh zastavil zápas ve čtvrtém kole, výsledek potvrdil TKO.
Špatná očekávání, špatný scénář
Druhá osa Gaethjeho analýzy je mentální. Podle něj si Topuria do klece přinesl špatná očekávání. Snažil se zopakovat předchozí perfektní výkon, stejné předzápasové rituály, stejnou energii, stejný plán jako proti Oliveirovi. Jenže matchup byl jiný.
„Byl mou reakcí úplně zaskočen,“ řekl Gaethje. Topuria podle něj nebyl připravený na scénář, kdy soupeř jeho úvodní tlak ustojí a odmítne se zlomit po první krizi. Sám Topuria po prohře na Instagramu napsal, že měl „jeden z nejlepších kempů v životě“, což Gaethjeho tezi přímo nepotvrzuje, ale ani nevyvrací. Kemp mohl být fyzicky skvělý a mentálně nastavený na špatný scénář zároveň.
Co to znamená pro Topuriovu budoucnost
Gaethje v červnu prohlásil, že Topuriovi „změnil percepci v očích soupeřů“. Předtím byl Topuria muž, přes kterého se nedá projít. Teď ostatní viděli, že jde přežít jeho první tlak a dostat ho do fáze zápasu, na kterou není zvyklý.
Dana White začátkem září potvrdil, že Topuria je připravený k návratu, a zmínil jak rematch s Gaethjem, tak zápas s Paddym Pimblettem. Gaethje okamžitou odvetu odmítá, a navíc koncem srpna přiznal, že stále nemůže naplno udeřit a obě ruce má po zápase zraněné. První obhajoba titulu reálně přijde až v roce 2027.
Topuria mezitím v září vydal návratové prohlášení v tónu „vrátím se silnější“. Otázka ale není, jestli se vrátí. Otázka je, jestli příště přidá do svého pohybového repertoáru víc laterálních výstupů a lepší energetické rozvržení, nebo jestli znovu vsadí na rytmus, který mu Gaethje přečetl jako otevřenou knihu.
Elitní šampion neprohrál proto, že by neuměl boxovat. Prohrál proto, že proti soupeři s Gaethjeho odolností a načasováním poprvé nestačilo jet pořád stejný vstupní rytmus. A to je lekce, kterou si přečte celá divize.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka