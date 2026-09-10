Kozma vysvětlil, proč si před každým zápasem barví vlasy na růžovo. Urážky ho dávno přestaly trápit

Rituál, ne marketing
Když Kozma v podcastu V ringu poprvé detailně popsal, co pro něj růžové vlasy znamenají, znělo to překvapivě střízlivě. Žádný brand, žádná kalkulace. Ve středu před soubojem jde na barvení, hodinu až dvě sedí, a tím se mentálně přepíná do bojového režimu. Sám říká, že růžovou nenosí pořád, je to signál, že kemp skončil a přichází zápas.
Urážky? Chodí. „Píšou mi, že jsem teploušek,“ přiznal bez emocí. Podobných komentářů prý byla spousta. Dnes je neřeší. Konkrétní zlom, kdy ho přestaly trápit, veřejně nepopsal, ale vzorec je čitelný: postupně si z hejtu udělal palivo. Když mu po sérii knockoutů fanoušci diagnostikovali „skleněnou bradu“, reagoval podobně, řekl, že ho komentáře spíš nakopnou. Růžová vizáž mu navíc už dříve přinesla i praktický bonus. V rozhovoru pro CNN Prima NEWS v roce 2022 otevřeně říkal, že odlišnost přitahuje pozornost fanoušků i sponzorů. Tehdy to rámoval jako vědomou strategii. Dnes mluví hlavně o rituálu. Obojí může platit současně.
Frankfurt: stadion, kde padl rekord
OKTAGON 94 se vrací na místo, kde v roce 2024 organizace přepsala historii, 59 148 diváků tehdy vytvořilo světový rekord návštěvnosti MMA. Letos má být kulisa srovnatelná. Deutsche Bank Park, šedesát tisíc míst, stadionová akce k desátému výročí organizace.
Pro Eckerlina je to domov. Němec s bilancí 18:8 a boxerským backgroundem je podle OKTAGONu největší hvězdou německé scény. Právě tady získal svůj titul před zaplněnými tribunami. Pro Kozmu je to cizí půda v tom nejdoslovnějším smyslu, a přesto si o tento zápas řekl sám. Hned po výhře nad Davidem Zawadou na Štvanici poslal přes sociální sítě vzkaz: „Legenda Německa proti legendě Česka.“
Zawada byl přitom nutná podmínka. Bez jeho skalpu by Frankfurt zůstal snem. Bývalý bojovník UFC s bilancí 20:13 a dvanácti knockouty z dvaceti výher představoval velký test. Eckerlin přidává něco jiného, tlak prostředí. Sportovně nejde o propastný nepoměr. Oficiální welterový žebříček OKTAGONu z 13. srpna 2026 má Kozmu na sedmém a Eckerlina na devátém místě. Šampionský slot je vedený jako neobsazený. Psychologicky je to ale jiná liga.
Tři knockouty a nový začátek
Aby člověk pochopil, co Frankfurt pro Kozmu znamená, musí se vrátit o dva roky zpátky. Po ztrátě pásu s Kaikem Britem přišla nejtemnější série jeho kariéry: tři knockouty v prvních kolech, Bojan Veličković, Ion Surdu, Robert Pukač. Jeden za druhým. Kozma, který 1 477 dní vládl welterové divizi a pětkrát obhájil titul, najednou vypadal jako bojovník za zenitem.
Jenže místo konce přišla demolice a přestavba. Po třinácti letech odešel z PriMMát Gymu do Reinders MMA. Techniku začal skládat detailněji a dlouhodoběji, postoj řešil s Filipem Miňovským, fyzičku ve skupině s Makhmudem Muradovem a Viktorem Šebákem. A hlavně: přidal pravidelnou práci s mentálním koučem Milanem Balunem.
„Mentální kouče jsem odsuzoval,“ přiznal v rozhovoru pro iSport. Balun ho oslovil po zápase s Pukačem. Víkendové hovory, osobní setkání, týdenní sezení. Dýchání, vizualizace, práce na tom, že problém není „skleněná brada“, ale psychický blok. Kozma sám říká, že bez velkého cíle pro něj příprava ztrácí smysl. Frankfurt je přesně ten typ cíle, který potřebuje.
Co je v sázce
Welterová divize OKTAGONu je otevřená. Šampion chybí, horní desítka žebříčku se přeskupuje a každá výhra na velké scéně posouvá karty. Výhra nad Eckerlinem by Kozmovi negarantovala titulový zápas automaticky, ale vrátila by ho do bezprostřední titulové konverzace, a udělala by to před šedesáti tisíci svědky na soupeřově půdě.
Padesátý profesionální zápas. Největší kulisa kariéry. Soupeř, který má za zády celý stadion. A růžové vlasy, nabarvené ve středu, jako poslední krok před tím, než se mentální přepínač překlopí do bojového režimu.
Jestli se z rituálu znovu stane součást vítězné verze Davida Kozmy, nebo zůstane jen symbolem éry, která už skončila, to se rozhodne 26. září v Deutsche Bank Parku.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková