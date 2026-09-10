TV sledovanost: Televizní návrat skončil debaklem. „Nová“ Ordinace padá ke dnu

Mělo jít o velký seriálový comeback, který potěší všechny fanoušky. Nova sice televizní vysílání Ordinace v růžové zahradě ukončila v roce 2021 kvůli klesající sledovanosti, nové díly ale nadále exkluzivně vznikají pro platformu Oneplay, kde se vztahové peripetie doktorů a sestřiček stále těší stabilnímu zájmu. Nova ovšem vyslyšela přání některých fanoušků a rozhodla se na podzim tohoto roku vrátit Ordinaci zpátky do televize. Premiéru si zde ovšem nyní odbývají několik let staré epizody, které skalní diváci sledující Oneplay už moc dobře znají. A to se evidentně stalo hlavním kamenem úrazu.
Ordinace v růžové zahradě se totiž do televize vrátila bez většího diváckého zájmu. První díl minulé úterý sledovalo 307 tisíc diváků, což byl vzhledem k vysílání před desátou večer výsledek z ranku „neurazí, nenadchne“. Toto úterý ovšem přišel poměrně velký pád, který jasně ukazuje, že zlatým časům Ordinace v televizi už opravdu odzvonilo. „Novou“ epizodu si nenechalo ujít jen 231 tisíc diváků, což ze seriálu dělalo pouhý sedmý nejsledovanější pořad večera.
Ano, dalo se očekávat, že Ordinace nebude útočit na pozici nejsledovanějšího pořadu večera. Nova ostatně titul zařadila až do druhého večerního slotu po premiérovém Božím plánu. Jenže Ordinace výrazně ztrácí i na svou konkurenci, která je vysílaná v totožném čase. Několikrát reprízované Četnické humoresky si na ČT1 v ten samý čas připsaly přes 400 tisíc diváků, větší pozornost přilákala také Show Jana Krause s 255 tisíci fanoušky. A to už bohužel o něčem vypovídá.
Doby, kdy Ordinace v růžové zahradě lákala přes dva miliony, nebo v pozdějších letech alespoň kolem milionu diváků, jsou zkrátka nenávratně pryč. Klesající tendence nasvědčuje tomu, že televizní diváci nemají zájem o několik let staré díly a skalní fanoušci se už dávno přesunuli na stream. Nova chtěla dle svých prohlášení nadělit dárek všem fanouškům, ten se ale zatím nesetkává s povděkem, a dá se i spekulovat o tom, zda má alespoň z marketingového hlediska jako promo na Oneplay tento televizní comeback smysl. Uvidíme, zda aspoň v následujících týdnech chytne Ordinace druhý dech.
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Zdroj: ATO – Nielsen Admosphere, živě+TS0, Kinobox