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TV sledovanost: Televizní návrat skončil debaklem. „Nová“ Ordinace padá ke dnu

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Tentokrát se v naší rubrice o televizní sledovanosti výjimečně sólově koukneme na jeden očekávaný seriálový návrat, jenž vyvolával hodně pozornosti. Seriálový matador Ordinace v růžové zahradě se totiž minulý týden po dlouhých pěti letech vrátil zpátky do televizního vysílání. S díly, které jsou už několik let k vidění na Oneplay, ale návrat nekonečného hitu díru do světa neudělal. Naopak sledovanost padá v televizi poměrně razantně ke dnu.
TV sledovanost: Televizní návrat skončil debaklem. „Nová“ Ordinace padá ke dnu

TV sledovanost: Televizní návrat skončil debaklem. „Nová“ Ordinace padá ke dnu

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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