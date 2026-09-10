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Jak bude vypadat nová hala na Faji? Bohumín chce začít stavět za dva roky

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Dosluhující sportovní budovy na Faji v Bohumíně má nahradit moderní areál pro vzpírání, kulturistiku, crossfit a badminton. Přestavba za více než sto milionů korun bude rozdělena do čtyř etap, první práce mají začít v roce 2028.
Jak bude vypadat nová hala na Faji? Bohumín chce začít stavět za dva roky

Jak bude vypadat nová hala na Faji? Bohumín chce začít stavět za dva roky

Zdroj: město Bohumín
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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