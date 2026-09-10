Jak bude vypadat nová hala na Faji? Bohumín chce začít stavět za dva roky

Bohumínská radnice má vizi, jak bude vypadat přestavba další části areálu na Faji. Podobu nové sportovní haly ukazuje nová architektonická studie. Areál v Revoluční ulici byl v minulosti spojený především s fotbalem, hrála se tam dokonce druhá liga. Po odchodu klubu a demolici zázemí se pro rozsáhlé území hledalo využití.
Dnes se v lokalitě nachází skatepark, bikrosová dráha nebo workoutové hřiště. Další sportovní oddíly však stále využívají technicky zastaralé objekty, které jsou od roku 2022 v majetku města. Tehdy je bezúplatným převodem radnice získala od Moravskoslezského kraje
„Do objektů se v minulosti prakticky neinvestovalo. Údržba se omezovala na nejnutnější zásahy a dnešní stav tomu odpovídá. Podmínky, ve kterých dnes oddíly fungují, nejsou důstojné,“ uvedl starosta Bohumína Lumír Macura (nestr.).
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Jádrem současného komplexu je tělocvična se šatnami a sprchami, ke které v průběhu let přibylo několik menších staveb. „Když bylo potřeba více místa, přistavovaly se menší budovy systémem, jako když si vlaštovka lepí hnízdo. Nemá smysl zachraňovat něco, co je technicky nevyhovující a za hranou životnosti,“ popsal vedoucí odboru rozvoje a investic bohumínské radnice
Dalibor Třaskoš. Dvě dodatečné přístavby tak chce město odstranit. Samotnou tělocvičnu čeká rozsáhlá rekonstrukce, při níž dělníci vybourají tribunu, vymění okna a rozvody a obnoví fasádu, střechu i interiéry.
V opravené tělocvičně se obnoví badmintonové kurty. Prostory by měl nadále využívat také klub handicapovaných sportovců, který se věnuje vozíčkářskému ragby. Na místě jednoho z odstraněných přístavků vyroste nová aréna pro vzpírání a kulturistiku. Přesune se do ní rovněž crossfit, který nyní působí v centru Bohumína.
„Při projektování se bude myslet na to, aby parametry sportoviště umožnily pořádat mezinárodní závody,“ doplnil Třaskoš. Druhý zbouraný přístavek pak nahradí parkoviště.
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Komplex nabídne také šatny, sprchy a toalety pro fotbalisty a hasiče. Na volné ploše po bývalém stadionu město plánuje fotbalové hřiště s umělým povrchem a tréninkovou dráhu pro hasičský sport. Součástí zázemí má být prostor pro diváky i klubovna s občerstvením, která poslouží během turnajů a závodů.
Architektura nového areálu má využívat prosklené a dřevěné prvky. Přestavba potrvá několik let a podle předběžného odhadu bude stát více než sto milionů korun. Město ji rozdělí do čtyř etap, aby sportovní kluby mohly na Faji fungovat také během stavebních prací. Architektonickou studii chce Bohumín dokončit ještě letos. V příštím roce má následovat zpracování projektové dokumentace, první stavební etapa je naplánovaná na rok 2028.