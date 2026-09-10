Borůvky chtějí kyselou půdu, jinak plodů ubude. Obyčejný ocet v zálivce pomůže udržet pH kolem 4,5 bez drahých hnojiv

Tyto zářivé, indigově zbarvené klenoty zahrady vyžadují víc než jen místo v zemi; vyžadují útočiště vytvořené s péčí a znalostmi, počínaje samotnou podstatou půdy.
Pro ty, kteří chtějí proměnit svou zahradu v ráj těchto bujných plodů, je pochopení zásadního významu pH půdy jen začátkem. Co je tedy podle webu iReceptář třeba vědět? Základ chuti: Kyselost půdy
Tajemství bohaté úrody borůvek spočívá v kyselosti půdy. Borůvkám se daří i v podmínkách, které by se mohly zdát jiným rostlinám nehostinné, a daří se jim v půdě s pH kolem 4,5. Dosažení této úrovně kyselosti může znít náročně, ale se správnými úpravami to bude hračka.
Zázrak jménem rašelinový mech a ocet
Pomoci vám může třeba začlenění rašelinového mechu do půdy, který je pro borůvky opravdu vítaným společníkem.
Tento přírodní doplněk snižuje pH půdy a dodává jí vzdušnou strukturu, která je pro kořeny borůvek ideální. A skvělý je také ocet. Na jeden keř přidejte do zálivky 500 ml octa a používejte ho dvakrát do měsíce. I on dokáže báječně přispět k optimálnímu pH. Předcházení změnám pH
Udržování kyselosti půdy v průběhu času vyžaduje ostražitost a strategický přístup. Doporučujeme například použití plastových zábran kolem borůvek, což
může zabránit tomu, aby okolní původní půda neutralizovala pečlivě upravené kyselé prostředí. Tato jednoduchá, ale účinná metoda zajistí, že vaše úsilí zůstane nedotčeno a bude střežit vámi vytvořené útočiště. A pomoci může i docela obyčejný ocet, jak už Chalupáři-Zahrádkáři v minulosti radili. Zdroj fotografie: Depositphotos Aby letos úroda vašich borůvek opravdu stála za to, pojistěte si ji jednoduchým způsobem – správně zvoleným pH půdy Nezapomeňte ani na zálivku
Stejně jako všechny živé bytosti mají i borůvky žízeň, kterou je třeba uhasit. Jejich potřeba vláhy však přesahuje běžnou míru, a to zejména v období plodů a v době velkých veder, jak upozorňuje web
Domek i Ogródek. Zásadní význam má také výběr stanoviště, na němž bude možné provádět pravidelnou zálivku bez rizika přemokření keříků. A rozhodně nezapomeňte ani na zajištění dostatečné drenáže. Více se o borůvkách a jejich potřebách můžete dočíst v článku Chalupářů-Zahrádkářů, který shrnuje vše potřebné.
VIDEO Čím se liší jednotlivé druhy borůvek
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři