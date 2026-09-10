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Borůvky chtějí kyselou půdu, jinak plodů ubude. Obyčejný ocet v zálivce pomůže udržet pH kolem 4,5 bez drahých hnojiv

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Borůvky toho ke své spokojenosti nepotřebují příliš. Nejdůležitějším faktorem pro úspěšnou sklizeň je správné pH půdy.
Borůvky chtějí kyselou půdu, jinak plodů ubude. Obyčejný ocet v zálivce pomůže udržet pH kolem 4,5 bez drahých hnojiv

Borůvky chtějí kyselou půdu, jinak plodů ubude. Obyčejný ocet v zálivce pomůže udržet pH kolem 4,5 bez drahých hnojiv

Zdroj: ChristianSW / Creative Commons / CC BY-SA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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