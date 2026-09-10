Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
4 min

Děti budou mít vyživovací povinnost na své staré rodiče. Česko chystá kontroverzní zákon

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Ministerstvo práce a sociálních věcí zvažuje přenést část nákladů za pobyt seniorů v zařízeních přímo na jejich potomky. Průměrný důchod nestačí pokrýt reálné ceny a systém se blíží ke kolapsu.
Děti budou mít vyživovací povinnost na své staré rodiče. Česko chystá kontroverzní zákon

Děti budou mít vyživovací povinnost na své staré rodiče. Česko chystá kontroverzní zákon

Zdroj: Shutterstock
Reklama
Další články z FAJNTIP.cz
Zahrabejte ho do půdy nebo do květináče a uvidíte zázrak
Zahrabejte ho do půdy nebo do květináče a uvidíte zázrak
Jak budou prázdniny a svátky ve školním roce 2026/27. Tohle žádného Čecha nepotěší
Jak budou prázdniny a svátky ve školním roce 2026/27. Tohle žádného Čecha nepotěší

Rodiče i zaměstnanci se letos dočkají nepříjemného překvapení. Státní svátky v prosinci i květnu připadnou...

KVÍZ: Zvládli byste střední školu informatiky? 10 otázek ukáže, jak jste na tom s počítači
KVÍZ: Zvládli byste střední školu informatiky? 10 otázek ukáže, jak jste na tom s počítači

Připraveni otestovat své znalosti z informatiky? Náš kvíz prověří, zda byste obstáli na střední škole se...

Nejlepší pivo v Česku od 1. října výrazně zdraží. Tohle nepotěší žádného Čecha
Nejlepší pivo v Česku od 1. října výrazně zdraží. Tohle nepotěší žádného Čecha

Pivovary znovu sahají k ceníkům. Hospodští a obchodníci dostanou nové podmínky a zákazníci pocítí změnu na...

Pojišťovny nově přispívají kardiakům a obézním až 10 000 Kč. Je potřeba zažádat
Pojišťovny nově přispívají kardiakům a obézním až 10 000 Kč. Je potřeba zažádat

Nositelná elektronika umí dnes zachránit život dřív, než pacient vůbec dorazí k lékaři. Vybrané pojišťovny...

Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

Články z FajnTip.cz přinášejí pestrý mix užitečných informací, životních vychytávek, inspirativních postřehů i oddechového obsahu, který čtenáře nejen pobaví, ale často i překvapí. Obsah je zaměřen na každodenní témata – od domácnosti, zdraví a vztahů přes zajímavosti ze světa až po jednoduché...

Všechny články tohoto autora →
FAJNTIP.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.