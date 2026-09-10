Děti budou mít vyživovací povinnost na své staré rodiče. Česko chystá kontroverzní zákon

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Matematika kolem financování pobytů v zařízeních sociální péče odhaluje neúprosnou pravdu. Průměrný starobní důchod dosáhl v lednu 2026 hodnoty 21 839 korun. Zařízení smí podle zákona strhnout maximálně 85 procent příjmu na ubytování a stravu, zbývajících 15 procent musí zůstat seniorovi jako kapesné. V praxi to znamená, že domov má k dispozici nejvýše 18 563 korun měsíčně.
Reálné ceny se ale pohybují jinde. Zařízení ve Vrchlabí účtuje za dvoulůžkový pokoj se stravou 18 600 až 19 375 korun. Už u základní varianty senior naráží na zákonný strop a chybí mu stovky korun. Jednolůžkový pokoj stojí 19 200 až 20 460 korun, rozdíl přesahuje tisícovku každý měsíc. U lidí s podprůměrnými důchody, zejména žen s historicky nižšími příjmy, je propad ještě dramatičtější.
Právě tyto chybějící částky představují mezeru, kterou by v budoucnu měly podle úvah ministerstva zaplnit děti. Ministr Aleš Juchelka myšlenku představil během vystoupení v Knihovně Václava Havla a připustil, že stát zvažuje přenést část finanční zátěže přímo na potomky. Pokud penze nestačí, rodina by měla doplatit.
Návrat k zapomenutým principům rozděluje společnost
Juchelka svůj návrh obhajuje jako návrat k praxi, kterou česká společnost v minulosti znala. Sám vzpomíná na zkušenost z vlastní rodiny, kde prarodiče částečně hradili pobyt svým rodičům na základě majetkového testu zohledňujícího reálné příjmy. Základní logika zní: kdo má dostatečné zázemí, měl by pomoci.
Prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Jiří Horecký připomíná, že obdobný model funguje v řadě států západní Evropy i v Austrálii. Zároveň však varuje, že cesta od prvotního nápadu k fungující praxi může v českých podmínkách trvat řadu let. Česká republika by tedy nebyla žádnou výjimkou.
Reakce veřejnosti se dělí na dva tábory. Část lidí vnímá péči o rodiče jako morální splátku za to, co pro ně máma s tátou v dětství udělali. Druzí namítají, že vzájemná vyživovací povinnost už v občanském zákoníku zakotvena je – paragraf 915 doslova stanoví, že dítě je povinno zajistit rodičům slušnou výživu. Plošné vymáhání doplatků na pobytové služby však dosud v praxi nefunguje a může přinést zbytečné napětí.
Historicky se k podobné myšlence přiklonil už Juchelkův předchůdce Marian Jurečka, který v roce 2023 otevřel debatu o větší finanční spoluúčasti dětí na péči o nesoběstačné rodiče.
Demografická vlna a sendvičová generace pod tlakem
Tlak na celý systém poroste drasticky. Data Ústavu zdravotnických informací a statistiky ukazují, že počet nesoběstačných seniorů v České republice naroste ze současných přibližně 190 tisíc až na 256 tisíc lidí během příští dekády. Státní rozpočet nebude schopen takový nárůst ufinancovat bez úprav pravidel.
Ještě palčivější než peníze je nedostatek lůžek. Standardní domovy pro seniory nabízejí zhruba 37 tisíc míst. Dalších necelých 28 tisíc připadá na domovy se zvláštním režimem pro klienty s demencí či Alzheimerovou chorobou. Celková kapacita kolem 65 tisíc lůžek je ve srovnání s výhledem na čtvrt milionu nesoběstačných občanů naprosto nedostatečná, i když část seniorů zůstává v domácím prostředí.
Řada rodin proto bere péči na vlastní bedra, ať už kvůli financím, nebo nedostatku volných míst. Domácí opatrování však znamená, že pečující člen rodiny musí často výrazně omezit pracovní úvazek nebo ze zaměstnání odejít úplně. Domácnost tak přichází o podstatnou část běžného příjmu.
Od roku 2027 vstoupí v platnost fiktivní vyměřovací základ, který zajistí, že péče o blízkého ve třetím nebo čtvrtém stupni závislosti se do budoucí penze započítá stejně, jako kdyby pečující pobíral průměrnou mzdu. Přesto zůstává takzvaná sendvičová generace pod obrovským tlakem. Jde o lidi v produktivním věku, kteří současně splácejí hypotéku, zabezpečují vlastní dospívající potomky a nově by měli řešit ještě pravidelné doplatky za pobyt stárnoucích rodičů.
Když rodina není zázemí, ale trauma
Celá problematika má velmi citlivou etickou rovinu, která se nedá vtěsnat do jednoduchého paragrafu. Rodinné vztahy nebývají vždy harmonické. Ačkoliv formální vyživovací povinnost v českém právu existuje, praxe naráží na osudy lidí, jejichž dětství provázelo zanedbávání, týrání nebo úplná absence rodičovského zájmu.
V diskusích k chystaným změnám se objevují autentická svědectví těch, kterých by se zákon dotkl velmi nespravedlivě. Časté jsou příběhy lidí, kteří vyrostli v dětském domově nebo u prarodičů, protože se o ně biologická matka či otec nestarali. Pro tyto lidi představuje představa, že by měli ve stáří povinně dotovat člověka, který jim v životě nijak nepomohl, naprosto nepřijatelnou křivdu.
Odborníci i veřejnost se proto shodují, že pokud má být zaveden jakýkoliv povinný mechanismus, musí zákon pamatovat na přesně vymezené výjimky a nestavět rovnítko mezi fungující rodiny a toxické vztahy z minulosti.
Příprava nového zákona o sociálních službách je teprve na začátku a žádná z představených variant nemá definitivní podobu. Čísla o cenách ubytování, demografickém vývoji a chybějících lůžkách však dokazují, že debata o hledání nových zdrojů je nevyhnutelná a v příštích letech zásadně zasáhne do životů stovek tisíc českých rodin.
Zdroje článku: arecenze.cz, medium.seznam.cz, ceskeduchody.cz, fajntip.cz
Autor článku: Nikola Fialová