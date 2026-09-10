Bojovník UFC má devět domů, ale spí v autě. Všechny nechal kamarádům a sám zůstal bez střechy nad hlavou

Začátkem září 2026 se na streamu boxera Arnolda Barbozy Jr. na platformě Kick objevil klip, který rychle obletěl MMA komunitu. King Green, dříve známý jako Bobby Green, v něm klidným hlasem říká, že vlastní zhruba devět nemovitostí, ale žádnou z nich neobývá. „Všechny moje baráky obývají moji kámoši,“ shrnul situaci. Sám spí v autě. Ne proto, že by přišel o všechno. Ale proto, že všechno rozdal. Nebo aspoň tak to podává on sám. A právě v tom vězí jádro příběhu, který je zajímavější, než jak vypadá na první pohled.
Čísla, která nedávají smysl, nebo dávají?
Začněme tím, co je ověřitelné. Podle oficiální knihy rekordů UFC je Green v lehké váze třetí v historickém počtu zápasů a drží devět bonusů za výkon večera. Není to zapomenutý veterán na konci kariéry, má za sebou čtyři výhry v řadě a 3. října 2026 ho čeká další zápas na UFC 332 proti Estebanu Ribovicsovi.
Finanční obraz? V říjnu 2023 Green v pořadu MMA Hour mluvil o tom, že se blíží k příjmu milionu dolarů ročně (přibližně 20,8 milionu korun). V září 2026 tvrdil, že za poslední čtyři zápasy v UFC vydělal přes 1,2 milionu dolarů (zhruba 25 milionů korun). Sám zmínil, že koupil striptýzový klub; sekundární zdroje ho identifikují jako Fantasy Topless v kalifornském Coltonu, ale vlastnická struktura ani výnosy podniku veřejně doložené nejsou.
Takže člověk s příjmy přesahujícími milion dolarů za pár zápasů a s deklarovanými devíti nemovitostmi spí v autě. Paradox? Ano. Ale jiného druhu, než by čekal člověk zvyklý na příběhy zkrachovalých sportovců.
Padesát domovů, žádný vlastní
Greenův vztah k bydlení má kořeny hluboko v dětství. V rozhovoru pro CBS Sports z října 2023 popisoval, jak vyrůstal bez stabilního zázemí, střídal desítky domácností, zažil přespávání po kamarádech i bezdomovectví. V roce 2020 pro MMA Fighting vzpomínal na „padesát různých domovů“ a na to, jaký zlom pro něj znamenalo mít poprvé vlastní střechu nad hlavou.
Odtud pramení jeho opakovaně deklarovaný cíl: zajistit bydlení svým dětem a lidem, kteří mu jsou blízcí. Jenže mezi velkorysostí a sebedestrukcí je tenká čára. Green v roce 2023 otevřeně mluvil o tom, že rozdal 40 tisíc dolarů (přibližně 833 tisíc korun) a dalších 20 tisíc dolarů (zhruba 417 tisíc korun) mu bylo ukradeno. V květnu 2026 před UFC 328 popisoval údajné odcizení šperků v hodnotě kolem 7,5 milionu korun a tlak lidí, kteří ho začali vnímat jako bankomat.
Co je tvrzení a co je fakt
Tady je potřeba být přesný. Devět domů? Greenovo vlastní číslo z livestreamu. Veřejně dohledatelný seznam nemovitostí, listy vlastnictví ani jednotlivé koupě k dispozici nejsou. Kdo v těch domech bydlí? Green používá obecné výrazy. Žádné jméno, žádný vztah, žádná smlouva.
Stejně tak nelze nezávisle ověřit, zda opravdu spí v autě, nebo zda jde o rétorickou zkratku pro nestabilní bydlení. Co ověřit lze:
- Green je aktivní bojovník UFC s prokazatelnými příjmy.
- Dlouhodobě a konzistentně mluví o rozdávání peněz a pomoci okolí.
- Opakovaně popisuje situace, kdy ho lidé kolem něj finančně využívali.
- Nikde nepopisuje bankrot, dluhovou spirálu ani hazard.
Příběh tedy není „bojovník přišel o všechno“. Je to příběh člověka, který má majetek, ale neumí, nebo nechce, si z něj vyčlenit kousek pro sebe.
Kemp pod tlakem
Klip se rozšířil 9. září 2026. Do zápasu na UFC 332 zbývaly necelé čtyři týdny. Green v té době řešil nejen bydlení, ale i vážnou osobní situaci; na sociálních sítích a v dalších streamech mluvil o blízké osobě, která bojuje o život.
Sportovní příprava podle dostupných indicií běží. Ale běží pod mimořádným civilním tlakem. Spánek v autě, finanční stres z okolí, emocionální zátěž: to jsou faktory, které se v kleci projeví. Pátá výhra v řadě by Greenovi otevřela cestu k zápasu s rankovaným soupeřem a k návratu do debat o top patnáctce divize.
Velkorysost bez hranic
Greenův případ se vymyká klasickému schématu sportovce na dně. Nejde o Tysona, který prohrál stovky milionů v kasinu. Nejde o fotbalistu, kterého smetla rozvodová bitva. Green popisuje něco jiného, a podle nás vzácnějšího i znepokojivějšího: dobrovolné se vzdává vlastního zázemí ve prospěch lidí, kteří možná jeho velkorysost berou jako samozřejmost.
Devět domů a žádná postel. Milionové příjmy a život v autě. Není to příběh o chudobě. Je to příběh o tom, co se stane, když člověk, který celé dětství neměl domov, konečně vydělá dost na to, aby ho mohl dát všem, kromě sebe.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková