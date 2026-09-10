Tahle žába nepotřebuje oči, aby našla kořist. Ve vodě si vytvořila něco jako „zrak“ na konečcích prstů

Žába, která se vydala jinou cestou
Pipa pipa patří k nejpodivněji vyhlížejícím obojživelníkům. Obývá vodní prostředí Jižní Ameriky a její tělo je výrazně zploštělé, což jí pomáhá splývat s listím a sedimentem na dně. Nemá klasický vystřelovací jazyk známý od mnoha jiných žab. Potravu vtahuje do tlamy prudkým nasátím vody a při lokalizaci kořisti využívá také přední končetiny.
Právě jejich zakončení přitahovalo pozornost zoologů. Každý prst končí soustavou drobných větvených laloků, jejichž komplikovaný tvar vypadal příliš specializovaně na to, aby šlo jen o náhodnou anatomickou zvláštnost. Výzkumníci proto spojili elektronovou mikroskopii, měření citlivosti, záznam nervové aktivity a vysokorychlostní video, aby zjistili, co přesně tento systém dělá.
Sto dvacet osm malých senzorických zakončení
Mikroskopické snímky ukázaly hierarchické větvení konečků prstů. Na předních končetinách vzniká dohromady velké množství jemných koncových lalůčků a jejich povrch nese mimořádně vysokou koncentraci drobných papil spojených s mechanickým vnímáním.
Největší citlivost se soustřeďovala právě do koncových částí těchto struktur. K podráždění nervového systému zde stačila podstatně menší mechanická síla než na okolních částech prstů. Anatomie tedy odpovídala tomu, co experimenty ukazovaly funkčně: přední končetina není senzoricky stejně citlivá po celé své ploše. Evoluce vytvořila několik mimořádně přesných bodů, do nichž soustředila velkou část rozlišovací schopnosti.
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Mozek jim věnuje mnohem více prostoru
Neobvyklá specializace nekončí v kůži. Když výzkumníci mapovali nervové zpracování, zjistili, že konečky prstů mají v centrální nervové soustavě nepoměrně velké zastoupení vzhledem ke své skutečné velikosti.
Právě tento princip vedl autory ke srovnání se smyslovou foveou. Ani lidská sítnice nevěnuje všem částem obrazu stejnou výpočetní kapacitu. Oblast fovey, kterou používáme pro nejostřejší vidění, zabírá malou část sítnice, ale mozek jí přiděluje mimořádně velké množství neuronálního zpracování. U Pipa pipa vznikla obdobná koncentrace přesnosti v hmatovém systému.
Kořisti se nemusí ani dotknout
Rozhodující test přišel při natáčení lovu vysokorychlostní kamerou. Žáby dokázaly zahájit reakci ještě předtím, než rybka jejich prsty skutečně zasáhla. Mechanoreceptory reagovaly na změny proudění vody způsobené pohybem kořisti z velmi malé vzdálenosti.
Prsty tedy nejsou pouze citlivými „chapadly", která musí něco nahmatat. Dokážou číst drobné hydrodynamické změny ve svém bezprostředním okolí. V kalné vodě, kde viditelnost nemusí být spolehlivá, poskytuje takový systém informace o poloze pohybujícího se živočicha ještě před kontaktem.
Vidění bez světla
Označit tento smysl za „zrak v prstech" je samozřejmě metafora. Žába nevytváří obraz prostřednictvím světla a její prsty nerozeznávají barvu ani tvar způsobem, jakým pracují oči. Funkční podobnost je ale pozoruhodná: malá část smyslového povrchu má extrémní rozlišovací schopnost, získává velkou nervovou reprezentaci a slouží k přesné lokalizaci objektu.
Pipa pipa tak ukazuje, že evoluce nemusí okolní svět mapovat pouze světlem, zvukem nebo přímým hmatem. Pro živočicha ukrytého na dně kalné řeky může mít nepatrná změna proudění vody podobnou informační hodnotu, jakou má pro nás pohyb objektu v zorném poli.
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Zdroje: Kód Enigma [1], Journal of Comparative Physiology A – A somatosensory fovea in the fingertips of the Surinam toad, DOI 10.1007/s00359-026-01838-w [2], PubMed [3]. img ai generated