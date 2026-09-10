Deník Bridget Jonesové: Zellweger pracovala v utajení, přibrala 12 kilo a režisérka vystřihla pikantní scénu s Grantem

Deník Bridget Jonesové, FOTO: Universal Pictures / distr. FILMBOX+ Deník Bridget Jonesové, FOTO: Universal Pictures / distr. FILMBOX+ Deník Bridget Jonesové, FOTO: Universal Pictures / distr. FILMBOX+ Deník Bridget Jonesové, FOTO: Universal Pictures / distr. FILMBOX+ Deník Bridget Jonesové, FOTO: Universal Pictures / distr. FILMBOX+ Deník Bridget Jonesové, FOTO: Universal Pictures / distr. FILMBOX+ Deník Bridget Jonesové, FOTO: Universal Pictures / distr. FILMBOX+
Romantická komedie Deník Bridget Jonesové udělala z americké herečky Renée Zellweger celosvětovou hvězdu. Přípravy na roli zmatené londýnské třicátnice si vyžádaly radikální fyzickou proměnu i tajnou misi ve skutečném knižním vydavatelství. Zákulisí natáčení navíc nabídlo neplánované rvačky hereckých kolegů a pečlivé maskování původní identity hlavní představitelky. Hledání hlavní hrdinky a utajená identita
Obsazení americké rodačky do role typické Britky vyvolalo mezi fanoušky knižní předlohy obrovskou vlnu nevole. Zellweger vnímala drsnou kritiku velmi citlivě. Nejvíce se jí dotýkaly novinové komentáře zpochybňující její herecké schopnosti a označující ji za neznámou komičku z Texasu.
Zastání nakonec našla u Hugha Granta. Podle něj trávila v Anglii dostatek času na dokonalé osvojení přízvuku a on sám jejímu úspěchu pevně věřil. Producent Eric Fellner herečku zvolil díky její pověsti mimořádně talentované komičky. O roli se přitom ucházely i hvězdy jako Kate Winslet nebo
. Toni Collette musela dokonce nabídku na hlavní part odmítnout kvůli svým pracovním závazkům na divadelní Broadwayi. Cameron Diaz
Zellweger se pro maximální splynutí s rolí nechala na měsíc zaměstnat v britské nakladatelské firmě. Používala vymyšlené jméno a pečlivě trénovala vybroušený přízvuk. Na svém pracovním stole si vystavila zarámovanou fotografii tehdejšího partnera Jima Carreyho. Kolegům v kanceláři připadal tento detail podivný, ze slušnosti ale raději nic nekomentovali a tajemství neodhalili.
Fyzická proměna a nekompromisní kostýmy
Pro dokonalé ztvárnění baculaté Bridget nabrala Zellweger necelých dvanáct kilogramů. Během samotné produkce oslavila dvaatřicáté narozeniny a dosáhla tak stejného věku jako její filmová postava. Po padnutí poslední klapky herečka svou váhu razantně snížila a shodila rovných dvacet kilogramů.
Velkou výzvu představoval převlek králíčka z časopisu Playboy. Obleček obepínal tělo natolik pevně, že si v něm Zellweger nemohla během natáčecích pauz vůbec sednout. Pozorní diváci mohou v těchto scénách odhalit drobnou chybu kostymérů. Na zahradní slavnosti má hrdinka zprvu obyčejné tělové silonky. V dalším záběru už její nohy zdobí černé síťované punčochy.
Tvůrci museli řešit i zlozvyky filmové hrdinky, protože herečka odmítla kouřit klasický tabák. Rekvizitáři jí obstarali speciální bylinné cigarety s vonnou příměsí. Zajímavý dopad měl film i na reálný trh s vínem. Postava Bridget svou neustálou konzumací Chardonnay podle expertů zhoršila jeho pověst a způsobila propad prodejů tohoto oblíbeného nápoje.
Neplánovaná rvačka a narážky na literární klasiku
Kultovní potyčka Marka Darcyho a Daniela Cleavera neměla žádnou předem připravenou choreografii. Colin Firth a Hugh Grant scénu kompletně improvizovali. Tvůrci chtěli dosáhnout maximálně autentického zmatku a nechali herce volně jednat. Oba filmoví sokové se ve skutečnosti narodili pouhý jeden den po sobě v září roku 1960.
Postava Marka Darcyho vznikla jako přímá pocta klasickému románu Pýcha a předsudek od Jane Austen. Firth si stejnojmenného hrdinu zahrál už v televizním seriálu a autorka předlohy Helen Fielding psala roli přímo pro něj. Kostyméři pro něj dlouho hledali ten nejhorší možný vánoční svetr se sobem. Vyzkoušeli rovnou několik variant. Parohy musely vypadat dostatečně výrazně a zvíře potřebovalo co nejvíce hloupý výraz.
Další odkaz na slavné literární dílo schovali tvůrci do scény v koupelně. Danielova nahá americká přítelkyně v ní drží knihu z nakladatelství Pemberley Press. Tento název přesně odpovídá jménu rodinného sídla pana Darcyho z původního románu.
Překvapení se slavným spisovatelem
Do drobné role se podařilo obsadit kontroverzního spisovatele Salmana Rushdieho. Fielding mu zavolala s dotazem, zda by ze sebe nechtěl udělat před kamerou blázna. Rushdie nabídku přijal a ve filmu ztvárnil sám sebe. Na place nakonec vznikla i velmi pikantní neseškrtaná scéna. Podle literátových slov u této příležitosti proběhl z Grantovy iniciativy letmý polibek mezi oběma muži. Režisérka Sharon Maguire tento moment do finálního sestřihu nezařadila.
Účast ve filmu pečlivě zvažoval i samotný Grant. Smlouvu podepsal teprve ve chvíli, kdy produkce potvrdila účast britského scenáristy Richarda Curtise. Finanční rozpočet nakonec dosáhl výše pětadvaceti milionů dolarů a investice se studiu bohatě vyplatila. Celosvětové tržby z kin překročily úctyhodnou hranici tří set třiceti milionů dolarů.
Film uvede v neděli 20. září od 16:40 stanice FILMBOX+ Hits.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( csfd, imdb).