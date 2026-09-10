Zapomeňte na klasickou dlažbu a plovoučku. Podlahy v Česku dobývá krásný zapomenutý materiál

Únava z dokonalosti mění pravidla hry
Když se dříve bouraly staré domy a chalupy, cihlové půdovky často končily v kontejneru. Vedle hladkých velkoformátových dlaždic působily příliš rustikálně, jejich nerovnoměrná barva a drobné odchylky se zdály být nedostatkem. Přitom právě tyto vlastnosti dnes lidé aktivně vyhledávají.
Interiéry procházejí zajímavou proměnou. Místo dokonale uniformních povrchů a neutrálních odstínů se pozornost obrací k materiálům, na kterých je vidět jejich původ. Pálená hlína – italsky terra cotta – do této změny zapadá téměř dokonale. Její teplé odstíny od pískové přes oranžovou až po hnědočervenou přinášejí do prostoru barvu, aniž by bylo nutné zaplnit místnost dekoracemi.
Britové i Američané hlásí comeback zapomenutého materiálu
Zahraniční interiérová média zaznamenávají výrazný posun. Britský magazín Ideal Home zařadil terakotovou dlažbu mezi prvky z osmdesátých a devadesátých let, které se znovu dostávají do módy. Po letech chladnějších šedých interiérů se pozornost přesouvá k teplejším barvám a přírodním materiálům.
Designéři doporučují kombinovat ji s tlumenou zelenou, odstíny taupe a současným nábytkem. Výsledkem tak nemusí být kuchyně připomínající venkovský dům z minulého století, ale střídmý prostor s charakterem. Podobný trend potvrzuje i americký časopis Veranda, který mezi novinkami roku 2026 zmiňuje návrat teplých medových, karamelových a kaštanových tónů u dřevěných podlah a větší zájem o povrchy s kresbou a strukturou.
Co Češi vyhazovali, teď kupují za tisíce
Pro české prostředí má tento comeback zvláštní rozměr. Terakota u nás není žádnou novinkou – její příbuznou jsou dobře známé cihlové půdovky, tedy dlaždice z pálené hlíny, které se dodnes objevují ve starých chalupách, hospodářských budovách, sklepech i historických domech.
Podle informací společnosti Interier Stone se cihlová terakotová dlažba používá při renovacích historických budov, kostelů, zámků, roubenek a venkovských stavení. A zajímavé je, že na českých inzertních serverech se původní půdovky běžně nabízejí k dalšímu použití. Místo kontejneru tak mohou skončit v nové kuchyni, hale nebo rekonstruované chalupě.
Nerovnoměrná barva, drobné odchylky a patina, které se dříve při rekonstrukci mohly jevit jako nedostatek, jsou dnes často tím, co lidé hledají. Zatímco před lety se staré půdovky odstraňovaly jako zastaralé, dnes se za jejich napodobeniny platí nemalé částky.
Jak ji použít, aby to nevypadalo jako chalupa
Rozhodující je způsob použití. Představte si jednoduchou kuchyň s hladkými dvířky, dřevěným stolem, bílými nebo krémovými stěnami a pod tím vším cihlově zbarvenou podlahu. Terakota dodá jinak střídmému prostoru barvu, aniž by bylo nutné přidávat další dekorace.
Dobře funguje také vedle přírodního dřeva, vápenných odstínů stěn, olivově zelené nebo světlé béžové. Naopak pokud se k ní přidá příliš mnoho rustikálních prvků, kovaných dekorací a tmavého dřeva, velmi snadno se vrátíme o několik desetiletí zpátky. Klíčem je kombinace s moderními prvky a střídmou paletou.
Zajímavostí je, že tradiční terakota i půdovky mají vynikající tepelně-akumulační vlastnosti. Skvěle proto fungují v kombinaci s moderním podlahovým vytápěním, protože teplo dlouho udržují a postupně uvolňují.
Pravá versus imitace: co je dobré vědět
Při nákupu je dobré rozlišovat dvě věci. Tradiční terakota je pálená hlína, tedy porézní keramický materiál. Její vzhled není dokonale uniformní a u ruční výroby se mohou kus od kusu lišit odstíny i povrch.
Taková podlaha zpravidla potřebuje správnou impregnaci a následnou péči. České firmy zabývající se historickými dlažbami upozorňují, že ošetření je důležitou součástí jejího používání.
Vedle toho se prodávají moderní keramické a slinuté dlaždice, které vzhled staré terakoty pouze napodobují. Mohou být praktičtější tam, kde člověk nechce řešit vlastnosti tradičního porézního materiálu.
Než začnete bourat, zkontrolujte stav podlahy
Interiérové trendy mají zvláštní schopnost měnit náš pohled na věci, které už doma máme. Jednu dekádu se odstraňují, další se za nemalé peníze kupují jejich napodobeniny. U starých půdovek proto stojí za to před rekonstrukcí zjistit jejich stav.
Pokud jsou kvalitní a dají se zachránit, nemusí být jejich odstranění automaticky nejlepší řešení. Rok 2026 totiž ukazuje, že dokonale hladká šedá podlaha už není jedinou představou moderního interiéru. Do hry se vracejí barva, kresba materiálu, drobné nepravidelnosti a povrchy, na kterých je vidět, z čeho vznikly. A stará pálená hlína do tohoto směru zapadá překvapivě dobře.
Zdroje článku: stavba.tzb-info.cz, ideal.house, edwardmartin.com, nespechej.cz
Autor článku: Tereza Holubová