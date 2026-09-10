50 fighterů, jediné kolo a půl miliardy. BKFC chystá turnaj, který má najít nejtvrdšího muže planety

Dvě minuty. Tolik času dostane každý z padesáti vybraných mužů, aby v Miami přesvědčil svět, že patří mezi elitu boje holýma rukama. Kdo padne, končí. Kdo přežije, vstupuje do pavouka, na jehož konci čeká podíl z 20 milionů dolarů, v přepočtu zhruba půl miliardy korun. Projekt World’s Baddest Man, který BKFC buduje společně s Conorem McGregorem a platformou Fox Nation, ale není jen turnaj. Je to napůl sportovní pyramida a napůl reality show s castingem, kamerami a příběhem šitým na míru streamovacímu publiku.
Pět měst, pět castingů, žádný zápas
Cesta k Miami začíná na pěti otevřených konkurzech rozmístěných po třech kontinentech. První se koná 24. září 2026 v Manchesteru, dva dny před plánovanou kartou BKFC 94. Následují Brisbane (1. října), Bělehrad (15. října), Tampa (21. října) a Las Vegas (14. listopadu). Na místě se nebojuje. Uchazeči procházejí fyzickým hodnocením, rozhovorem před kamerou a profesionálním focením. BKFC z toho materiálu staví profily pro dokumentární sérii, která má odstartovat v červnu 2027.
Přihlásit se může podle zveřejněných podmínek každý muž o váze 84 až 125 kilogramů, bez ohledu na národnost. Formulace „ze všech úrovní boje a soutěžení“ naznačuje, že dveře nejsou zavřené ani amatérům, finální slovo ale má výhradně organizace. Věkový limit, zdravotní prověrku ani požadovaný zápasový záznam BKFC veřejně nespecifikovala. Nejbližší zastávkou pro české zájemce je Bělehrad; žádný středoevropský casting v plánu není. Přihlášky běží přes oficiální stránku bkfc.com/wbm.
Jednokolové síto
Z konkurzů vzejde padesátka mužů, kteří se 12. a 13. prosince 2026 utkají v Miami ve fázi nazvané One-Round Wars. Dvacet pět dvouminutových duelů, každý v režimu na jedno kolo. Standardní pravidla BKFC přitom počítají s pěti dvouminutovými koly; jednokolový formát je výjimka vytvořená přímo pro tento projekt. Maximalizuje okamžitou sázku a zrychluje tempo pro kamery.
Klíčový detail: 25 vítězů nepostupuje automaticky. Vstupují do výběrového poolu, z něhož BKFC posune dál šestnáct fighterů a čtyři až šest náhradníků. BKFC plánuje projekt rozjet v roce 2027 jako vyřazovací turnaj, který bude součástí dokumentární série World’s Baddest Man. Přesný systém postupu ani kompletní harmonogram jednotlivých kol však organizace zatím oficiálně nepotvrdila. Série má vyvrcholit živým finále na Fox Nation.
Tenhle hybridní model, sportovní pavouk prokládaný selekcí organizátorů, je to, co World’s Baddest Man odlišuje od čistě turnajových formátů typu PFL. Tam bojovník postupuje výhradně na základě výsledku v kleci. Tady může BKFC po prvním sítu zasáhnout a složit šestnáctku tak, aby fungovala i jako televizní příběh.
Peníze v kontextu: hodně, ale jinak než dřív
Dvacet milionů dolarů (přibližně 417 milionů korun) zní monumentálně. A v kontextu bare-knuckle boxu to monumentální skutečně je. Srovnání s MMA ale ukazuje, že jde hlavně o koncentraci, ne o absolutní rekord. PFL pro svůj World Tournament 2025 uvádí rovněž rozpočet „přes 20 milionů dolarů“ (více než 417 milionů korun), jenže rozprostřených přes osm váhových kategorií s bonusem 500 tisíc dolarů (zhruba 10,4 milionu korun) pro každého šampiona. BKFC naproti tomu staví celou částku kolem jediného projektu a jediné skupiny bojovníků.
Důležitý kontext: aktuální podoba turnaje se liší od verze, kterou BKFC oznámila v létě 2025. Tehdy se mluvilo o 32 fighterech, prize poolu 25 milionů dolarů (přibližně 521 milionů korun), startu v březnu 2026 a jasném klíči: 15 milionů dolarů (zhruba 312,5 milionu korun) pro vítěze, milion dolarů (přibližně 20,8 milionu korun) pro finalistu. Současná verze pracuje s větším polem (50 mužů), nižší celkovou částkou 20 milionů dolarů (přibližně 417 milionů korun) a hlavně s jinou architekturou: castingová série, televizní produkce, delší časová osa. Přesný klíč výplat pro finální osmičku BKFC zatím nezveřejnila. Potvrzeno je pouze to, že právě tato osmička si 20 milionů dolarů (přibližně 417 milionů korun) rozdělí.
McGregor jako tvář, Fox jako platforma
Conor McGregor v projektu figuruje jako hostitel a producent, nikoli jako soutěžící. Fox News celý projekt cituje s rámcem „srdce, dravost a vůle“, tedy ne technická dokonalost, ale odolnost, dravost a vůle. Přesně to sedí na formát, kde celý zápas trvá maximálně sto dvacet sekund.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek