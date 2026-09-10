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Klasické záchody končí. Česko dobývá pohodlná novinka, která šetří vodu i papír

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Zatímco v Česku se hádáme, kterou stranou ke zdi zavěsit toaletní papír, v Japonsku už 81 % domácností používá toalety, které vás umyjí, osuší a dokonce ani nepotřebují splachovat. Nová technologie mění pravidla hygieny.
Klasické záchody končí. Česko dobývá pohodlná novinka, která šetří vodu i papír

Klasické záchody končí. Česko dobývá pohodlná novinka, která šetří vodu i papír

Zdroj: Pexels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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