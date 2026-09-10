Shelton skolil Alcaraze ve 3:33 ráno a přepsal dějiny US Open. Čechům v Davis Cupu možná nahrál víc, než tuší

Arthur Ashe Stadium, úterý 9. září 2026. Tribuna řídne, ale ti, kdo zůstali, sledují něco, co neviděli nikdy. Ben Shelton, nasazená osmička a nejvýše postavený Američan v pavouku, právě ukončil obhajobu titulu Carlose Alcaraze. Skóre 6-7(5), 6-1, 6-3, 1-6, 7-6(7) po čtyřech hodinách a dvaceti osmi minutách. Rozhodující tiebreak pátého setu, servis jako zbraň, úhlované údery z obou stran. Sheltonova první kariérní výhra nad hráčem z Top 3. A konec Alcarazovy série osmnácti grandslamových výher v řadě.
Rekord, který překonal sám sebe
Dosavadní maximum nejpozdějšího dohrání zápasu na US Open držel, ironicky, právě Alcaraz. V září 2022 jeho čtvrtfinále proti Sinnerovi skončilo ve 2:50 ráno. Teď Španěl figuruje na obou stranách rekordu, jen tentokrát jako poražený.
Proč se vůbec hrálo tak pozdě? Shelton–Alcaraz byl druhým zápasem noční session a celý program na Ashe se natáhl sérií dlouhých duelů. Organizátoři turnaje den zpětně označili za „Terrific Tuesday“, jako by šlo o plánovanou podívanou, ne o logistický extrém. Tvrdé označení „organizační selhání“ oficiální zdroje nepoužívají, ale 3:33 ráno mluví samo za sebe.
Co zápas znamená pro Sheltona
Americký levák si tímto večerem, přesněji řečeno tímto ránem, vybudoval nový status. Postup do semifinále US Open, skalp obhájce titulu, průlom proti absolutní špičce. To nejsou statistiky, které se dají relativizovat.
Zároveň je potřeba říct, že Alcaraz na turnaj dorazil po více než čtyřměsíční pauze kvůli zranění pravého zápěstí. Nebyl stoprocentní. Shelton to ale využil přesně tak, jak měl: agresivním returnem, tlakem na servis soupeře a schopností vydržet pětisetovou bitvu. Sám zápas po skončení označil za „válku“. Po čtyřech a půl hodinách na kurtu ve tři ráno je to asi nejpřesnější slovo.
Pomohl Shelton českému Davis Cupu? Záleží na roce
Tady příběh vyžaduje přesnost. Lákavá narativní linka (Shelton vyřadí Alcaraze, Španělsko oslabí, Česko těží) funguje, ale jen pokud ji zasadíte do správného roku.
V září 2026 hraje Česko v Davis Cupu proti USA v pražské O2 areně (18.–19. září). Španělsko ve stejném okně cestuje do Santiaga proti Chile. Tyto dvě skupiny se neprotínají. Sheltonovo vítězství na US Open 2026 tedy českému týmu přímo nepomáhá, Alcaraz by proti Čechům v této fázi stejně nenastoupil.
Jiná situace panovala v listopadu 2025. Tehdy se Španělsko a Česko potkaly ve čtvrtfinále Davis Cup Final 8. A Alcaraz chyběl. Ne kvůli Sheltonovi, ale kvůli zranění hamstringu. Španělský tým nastoupil ve složení Munar, Martinez, Carreño Busta a Granollers, bez světové jedničky. Český tým s Lehečkou, Menšíkem a Macháčem měl objektivně snazší úkol.
Dvě sezony, jeden příběh
Zaměňovat US Open 2025 a 2026 je snadné, ale vede to k chybným závěrům. Na US Open 2025 Shelton skončil už 29. srpna skrečí proti Mannarinovi. Alcaraz tehdy turnaj vyhrál, ve finále porazil Sinnera. Žádný noční rekord, žádná pomoc Česku.
Teprve o rok později, v září 2026, přišel ten zápas. A teprve retrospektivně, při pohledu na Davis Cup 2025, dává česká linka smysl, ovšem ne díky Sheltonovi, nýbrž díky Alcarazovým zdravotním problémům, které se táhly celou druhou polovinu roku.
Co si z toho odnést
Sheltonovo vítězství je legitimní průlom: první výhra nad Top 3, konec osmnáctizápasové grandslamové série soupeře, historicky nejpozdější dohrání na US Open. Pro český tenis je ale „pomoc od Sheltona“ spíš příběh z jiné kapitoly, z listopadu 2025, kdy Alcaraz prostě nebyl k dispozici. Někdy největší službu neudělá soupeřův přemožitel, ale jeho vlastní tělo.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář