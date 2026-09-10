UFC neprodloužilo smlouvu bývalé hvězdě Bellatoru. Jake Paul ho okamžitě láká do své nové organizace

V sobotu 5. září 2026 vyhrál Michael Page v pařížské Accor Areně jednomyslně na body. Fanoušci ho vypískali. Za patnáct minut v kleci trefil dvanáct signifikantních úderů, číslo, které by nenadchlo ani na regionální scéně. O tři dny později, v úterý po Contender Series, Dana White suše oznámil, že Page v UFC končí. A ve středu ráno už na síti X svítil vzkaz od Jakea Paula: „Myslím, že je čas přivést MVP do MVP.“
Proč slušná bilance nestačila
Pageova bilance v UFC vypadá na papíře solidně. Pět výher, jediná porážka. Čtyři vítězství v řadě. Jenže za celých šest zápasů v oktagonu nedokázal jediného soupeře ukončit před limitem. Nula finišů. Pro organizaci, která staví byznys na virálních momentech a sestřihových videích, je to problém.
Sám Page před pařížským zápasem přiznal, že s UFC „nejsou na stejné vlně“. Věděl, že jde o poslední start na smlouvě, a chtěl ukázat, proč ho původně podepsali. Místo toho předvedl další kalkulovaný výkon, který respektovaný Robert Whittaker okomentoval slovy, že se mu na něj „ani nechtělo dívat“. Český web DEEP MMA to shrnul výstižně: z hvězdy Bellatoru se v UFC stal opatrný bojovník.
White nemusel Page vyhodit. Prostě mu neprodloužil kontrakt. Smlouva doběhla, devětatřicetiletý Brit se stal volným hráčem. Žádné drama, žádné přetahování. Jen chladný byznysový verdikt: tvůj styl neprodává naše vstupenky.
Paulova hra na rychlost
Jake Paul nečekal. Ani den. Jeho veřejný příspěvek přišel ve středu 9. září, necelých čtyřiadvacet hodin po Whiteově oznámení. Načasování nebylo náhoda, bylo to gesto. Signál pro celý trh volných hráčů: když vás UFC pustí, máme otevřené dveře.
Konkrétní podmínky nabídky ale veřejně nepadly. Žádná částka, žádný soupeř, žádný termín. Zatím jde o náborový vzkaz, ne o podepsaný kontrakt. Paul nicméně operuje z pozice, která ještě před rokem neexistovala. V červenci 2026 jeho Most Valuable Promotions dokončily sloučení s PFL, čímž vznikl ekosystém s téměř čtyřmi stovkami sportovců, 34 distribučními partnery a zásahem do více než 170 zemí. Už v květnu odvysílal první MMA akci živě na Netflixu, podle Netflix Tudum ji sledovalo téměř 17 milionů diváků po celém světě.
Page není první velké jméno, které se Paul pokusil naverbovat. Krátce po sloučení oslovil i Chabiba Nurmagomedova. Veřejně jmenoval Natea Diaze a Mikea Perryho jako soupeře pro vlastní MMA debut.
Co Page znamená pro MVP, a co ne
Buďme upřímní: Page není sportovní tahák, který by sám o sobě posunul MVP MMA na úroveň UFC. To přiznává i vedení organizace. Nakisa Bidarian, Paulův obchodní partner, opakovaně rámuje projekt jako dlouhodobou alternativu.
Pageova hodnota je jinde. Je to test. Může MVP kolem známého jména s UFC kreditem vybudovat příběh, který přitáhne diváky? Brit má pořád obrovskou fanouškovskou základnu z dob Bellatoru, kdy jeho virální knockouty sbíraly miliony zhlédnutí. V UFC tu showmanskou verzi sebe sama potlačil. V prostředí, které se prezentuje jako organizace stavějící na první místo zápasníky a slibuje sportovcům většinu příjmů z akcí, by mohl znovu riskovat, a znovu bavit.
Sloučený roster navíc nabízí zajímavé soupeře. Ve welteru figurují jména jako Thad Jean nebo Šamil Musajev, ve střední váze Johnny Eblen či Fabian Edwards. Žádný z těchto zápasů zatím není domluvený, ale materiál na atraktivní debut existuje.
Symbolika versus realita
Pro UFC je celá situace nepříjemná spíš opticky než prakticky. Nepřišli o hvězdu pod smlouvou. Vědomě pustili zápasníka, jehož styl považovali za nekompatibilní se svým produktem. Jenže právě ta rychlost, s jakou Paul zareagoval, mění narativ. Už to není příběh o tom, že UFC uvolnilo průměrného performera. Je to příběh o tom, že konkurence číhá.
A to je přesně ten signál, který Paul potřebuje. Ne kvůli Pageovi samotnému, ale kvůli každému dalšímu zápasníkovi, kterému jednou skončí smlouva s UFC a bude přemýšlet, kam dál.
Pageův přestup ještě není hotový. Ale šachovnice se pohnula.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka