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Ivan Trojan dvakrát vyrazil do válečné Ukrajiny. Vezl sanitky, přístroj za milion a domů se vrátil psychicky na dně

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Český herec se dvakrát posadil za volant konvoje mířícího do válečné zóny. Poprvé se po návratu hodinu nemohl přestat třást pláčem, podruhé vezl 140kilový přístroj pro nemocnici deset kilometrů od fronty.
Ivan Trojan

Ivan Trojan

Zdroj: Nextfoto
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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