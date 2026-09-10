Vaše papriky jsou tenké a suché? Zkontrolujte teplotu a vzduch. Stačí jeden extrém a úroda je pryč

Papriky bezesporu patří mezi nejoblíbenější zeleninu, a přestože se jejich pěstování neobejde bez správné péče a přizpůsobení podmínek, na sladkých (či pálivých) plodech
si můžete pochutnávat podle druhu a počasí už začátkem srpna. Papriky jsou choulostivé rostlinky, které velmi špatně snáší chlad, vítr a přemokření půdy. Každý extrém je po zásluze potrestán, a nebudete-li těmto výkyvům věnovat pozornost, nebudete s úrodou příliš spokojeni. Jak pěstovat papriky
Mezi nejčastěji pěstované druhy patří paprika setá (
Capsicum annuum), která zahrnuje velkou škálu barev, velikostí a tvarů. Patří sem jak papriky sladké, tak i feferonky či chilli papričky. Výsev probíhá již v únoru a předtím je velmi dobré semena namořit, například bílým octem, a to obzvláště u semen, která si nashromáždíte například z paprik koupených v obchodě. Pro vyklíčení potřebují světlo, teplotu 22 °C a vyšší a lehký substrát. Poté, co se objeví 2 pravé listy, můžete silné jedince přesadit do malých samostatných květináčků. Zdroj fotografie: Piqsels
Do venkovního záhonu je přesuňte nejdříve v druhé polovině května, kdy je půda již prohřátá a nehrozí přízemní mrazíky. Po výsadbě je nutné papriky vydatně zalévat a pravidelně přihnojovat. Použít můžete
přírodní hnojivo s cibulovými slupkami. Je-li hnojivo dodáváno v rovnoměrných intervalech, budou mít papriky dostatek síly na tvoření květů a šťavnatých plodů se silnou křupavou slupkou. Začátkem vegetačního období proto potřebují sazenice pro svůj správný růst dostatečný přísun dusíku, fosforu a vápníku. Papriky můžete pěstovat i v nádobě
Nesmírnou výhodou paprik je variabilita pěstování. Ať už zvolíte vhodnou nádobu, záhon, či skleník,
papriky porostou při správné péči jako divé. Je nicméně nutné dbát na to, že papriky obecně špatně snáší nadměrné teplo, sucho a vlhko. Každý extrém snižuje kvalitu úrody a papriky jsou poté tenkostěnné a málo šťavnaté. Pěstování v nádobě potřebuje drenáž
Pro pěstování vyberte vhodně velkou nádobu a na dno dejte
drenážní vrstvu. Drenážní vrstva je materiál, který absorbuje přebytečnou vodu ze zálivky a postupně rostlinu zavlažuje. Nehrozí tak uhnívání kořenů a přemokření půdy. Můžete přímo koupit například keramzit či perlit, nahradit je ale můžete i jemným štěrkem nebo kamínky. Zdroj fotografie: Pixabay
Zahradní substrát promíchejte s kompostem, aby měla půda dostatek živin. Dbejte na častou zálivku, půda v tak malém prostoru má tendenci rychle vysychat.
Pěstování v záhoně a jeho specifika
Papriky ve
skleníku velmi dobře prosperují. Je zde ideální vlhkost, dostatek světla a tepla a skleník je chrání před větrem či jinými nepříznivými jevy. Ani zde ale nezapomínejte na častou vydatnou zálivku obohacenou o hnojivo. Stejně jako při pěstování v záhoně či nádobě i ve skleníku poskytněte vyšším keřům oporu ve formě dřevěné či kovové tyče, aby se pod svou váhou nezlomily. Dbejte i na samotnou teplotu ve skleníku. Je-li příliš vysoká s minimálním rozdílem v průběhu dne a noci, papriky nebudou dobře prosperovat.
Zdroj:
adbz.cz
Autor:
Redakce adbz