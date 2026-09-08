Tragické ráno u pražské Hostivaře. Člověk nepřežil srážku s vlakemPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Tragické ráno u pražské Hostivaře. Člověk nepřežil srážku s vlakem
Praha hledá provozovatele koupaliště Motol, který areál získá do nájmu na 12 let. Vítěz výběrového řízení...
Hasiči zasahovali u požáru rychlého občerstvení na Václavském náměstí. Chytla tam vzduchotechnika...
Cesta na letiště se v následujících týdnech může výrazně protáhnout. Kvůli pokračující přestavbě...
Vedení Prahy souhlasilo s uzavřením třicetileté smlouvy s Českými drahami (ČD) za 165,17 miliardy korun na...
Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...Všechny články tohoto autora →
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