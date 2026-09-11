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Co když mimozemšťané myslí úplně jinak než my? Vědomí nepotřebuje lidský mozek

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Co když vědomí není něčím, co může vzniknout výhradně v organismech podobných lidem, zvířatům nebo obecně životu, který známe ze Země? Co když někde ve vesmíru existují bytosti složené z úplně jiných látek, fungující na odlišných chemických principech, a přesto nějakým způsobem prožívají svět kolem sebe?
Co když mimozemšťané myslí úplně jinak než my? Vědomí nepotřebuje lidský mozek

Co když mimozemšťané myslí úplně jinak než my? Vědomí nepotřebuje lidský mozek

Zdroj: ChatGPT
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Tento článek byl publikován ze zdrojů cdr.cz

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