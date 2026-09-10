Vzhůru na Petřín. První nadšence nová lanovka vyveze ve druhé polovině záříPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Vzhůru na Petřín. První nadšence nová lanovka vyveze ve druhé polovině září
Influencer Adam Kajumi je opět na svobodě, ve vazbě strávil tři měsíce. Čelí obvinění v souvislosti s...
Sparta se snaží zlepšit dosavadní výsledky a obrací se proto na někdejší stálice. Novým vedoucím fyzické...
Dva kačeři, které v srpnu z Vltavy vytáhli téměř bezvládné kvůli podezření na otravu botulotoxinem, se...
Pražští záchranáři budou sbírat zkušenosti od kolegů z Dubaje a naopak. Obě záchranné služby si chtějí...
Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...Všechny články tohoto autora →
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