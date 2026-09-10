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Vzhůru na Petřín. První nadšence nová lanovka vyveze ve druhé polovině září

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Lanovka na pražský Petřín začne po dvouleté rekonstrukci znovu vozit cestující v úterý 22. září. Nové vozy vyjedou z koncových stanic Újezd a Petřín v 07:00 a poté budou jezdit ve zhruba desetiminutových intervalech každý den do 22:15.
Vzhůru na Petřín. První nadšence nová lanovka vyveze ve druhé polovině září

Vzhůru na Petřín. První nadšence nová lanovka vyveze ve druhé polovině září

Zdroj: Eva Hradilová
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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