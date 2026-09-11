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Meruňky a tvaroh v hlavní roli: Svěží koláč, který zvládnete bez velké námahy

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Meruňkový koláč je přesně ten typ moučníku, který zachrání mísu přezrálého ovoce i líné odpoledne. Tahle verze s tvarohem a žmolenkou je jednoduchá, těsto je rychlé a meruňek se nebojte dát klidně víc.
Fotografie k meruňkovému koláči

Fotografie k meruňkovému koláči

Zdroj: Foto: Se souhlasem kanálu Vaření s Jančou, Když jsou meruňky v nejlepší formě: Meruňkový koláč s křehkým těstem a šťavnatou náplní
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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