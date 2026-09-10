Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Spor o učebny v centru Prahy. Po desetiletích se školy dostaly do sporu

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Dvě pražské umělecké školy se přou o část budovy na náměstí Jana Palacha. UMPRUM hrozí, že přijde o pět výukových prostor, které desítky let užívá na základě dlouhodobého nájmu. Ten letos vypověděla Taneční konzervatoř hl. m. Prahy, UMPRUM se proto obrátila na soud.
Spor o učebny v centru Prahy. Po desetiletích se školy dostaly do sporu

Spor o učebny v centru Prahy. Po desetiletích se školy dostaly do sporu

Zdroj: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
Reklama
Další články z Pražská Drbna
FOTO: Vršovický Koh-i-noor se změní k nepoznání. Jak bývalá továrna nyní vypadá?
FOTO: Vršovický Koh-i-noor se změní k nepoznání. Jak bývalá továrna nyní vypadá?
Praha chystá nové základny záchranky. Modulární stanice půjdou přemístit
Praha chystá nové základny záchranky. Modulární stanice půjdou přemístit

Pražská záchranka chce být blíž lidem. V Modřanech, Suchdole a Kunraticích mají vzniknout nové modulární...

Vzhůru na Petřín. První nadšence nová lanovka vyveze ve druhé polovině září
Vzhůru na Petřín. První nadšence nová lanovka vyveze ve druhé polovině září

Lanovka na pražský Petřín začne po dvouleté rekonstrukci znovu vozit cestující v úterý 22. září. Nové vozy...

Parkovací dům na Dědině nabídne 290 míst, Praha za něj zaplatila 400 milionů
Parkovací dům na Dědině nabídne 290 míst, Praha za něj zaplatila 400 milionů

Na pražské Dědině otevřeli nový parkovací dům pro zhruba 290 aut. Stavba za přibližně 400 milionů korun má...

Influencer Kajumi je venku z vazby, policisté ho stíhají za obchodování s lidmi
Influencer Kajumi je venku z vazby, policisté ho stíhají za obchodování s lidmi

Influencer Adam Kajumi je opět na svobodě, ve vazbě strávil tři měsíce. Čelí obvinění v souvislosti s...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

Všechny články tohoto autora →
Pražská Drbna
Další články z kategorie Praha
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníPraha
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.