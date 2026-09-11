Valorizace důchodů 2027 dostala nový směr: Babiš připustil zvýšení, se kterým se původně nepočítalo

Podle dosavadních údajů by standardní valorizační mechanismus přinesl od ledna 2027 zvýšení většiny důchodů přibližně o 300 korun měsíčně. Hlavním důvodem je růst základní výměry, tedy pevné části důchodu, která je pro všechny stejná.
Ta nyní činí 4 900 korun a podle předběžných výpočtů by měla vzrůst přibližně na 5 200 korun. Samotný standardní výpočet by tak znamenal jedno z nejnižších lednových zvýšení penzí za poslední roky. Vláda však může podle současných pravidel zasáhnout v případě, že zákonná valorizace nedosáhne stanovené hranice. Premiér Andrej Babiš o víkendu uvedl, že částka 300 korun zatím není konečná a kabinet může rozhodnout o zvýšení až na úroveň 2,7 procenta.
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U průměrného důchodu, který se v polovině letošního roku pohyboval kolem 21 800 korun, by to představovalo přibližně 590 korun měsíčně navíc. Neznamená to ale, že přesně tuto částku dostane každý. Část navýšení by připadla na základní výměru a další část na procentní výměru, která se odvíjí od individuální výše penze.
Vyšší valorizace zatím není schválena
O konečné částce se stále jedná také kvůli dopadu na státní rozpočet. Ministr práce Aleš Juchelka už dříve potvrdil, že zákon umožňuje zvýšit valorizaci až na 2,7 procenta, současně ale upozornil na napjatou rozpočtovou situaci. Vyšší navýšení totiž není pouze jednorázovým výdajem, ale promítlo by se do výdajů na penze také v dalších letech.
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Ve vládní koalici se proto diskutovalo o několika variantách, od standardního zvýšení kolem 300 korun přes vyšší valorizaci až po případný jednorázový příspěvek. Důchodci tak zatím musí počítat s tím, že definitivní částka ještě stanovena nebyla.
Vláda chce o podobě valorizace rozhodnout během září v souvislosti s přípravou rozpočtu na rok 2027. Babiš současně uvedl, že důchody mají výrazněji růst také v letech 2028 a 2029, konkrétní parametry pro tyto roky ale zatím stanoveny nejsou. Jisté nyní je pouze to, že lednové zvýšení nemusí zůstat na původně očekávaných zhruba 300 korunách.
ceskeduchody.cz, seznamzpravy.cz, penize.cz, mpsv.gov.cz