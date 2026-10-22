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Tradiční mramorová bábovka

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Dnešní doba je plná hledání nových cest a zkoušení nových postupů. Občas je však dobré se zastavit a vrátit se k původnímu a tradičnímu receptu. Pojďte si připomenout, jak se peče tradiční mramorová bábovka.
Tradiční mramorová bábovka

Tradiční mramorová bábovka

Zdroj: Iin Sidharta / Shutterstock
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 22.10.2026 17:00

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