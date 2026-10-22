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Tradiční mramorová bábovkaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dnešní doba je plná hledání nových cest a zkoušení nových postupů. Občas je však dobré se zastavit a vrátit se k původnímu a tradičnímu receptu. Pojďte si připomenout, jak se peče tradiční mramorová bábovka.
Tradiční mramorová bábovkaZdroj: Iin Sidharta / Shutterstock
Doba čtení 1 min
Článek byl publikován 22.10.2026 17:00
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