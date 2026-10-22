Hokejisté Pittsburghu prožili drama ve vzduchu. Nejmladší hráč týmu zkolaboval, letadlo se muselo otočit zpět

Bylo úterý 20. října 2026 a hráči Pittsburghu měli za sebou noc po další porážce. Letadlo mířilo domů, na východ Spojených států, po sérii čtyř venkovních zápasů. Krátce po startu se ale situace na palubě změnila. Nejmladší hráč kádru, útočník Ben Kindel, prodělal podle klubu „zdravotní epizodu“. Týmový lékař a zdravotníci k němu okamžitě zamířili, piloti stroj otočili zpět na letiště v Salt Lake City a na ploše už čekala sanitka. Kindel byl převezen do University of Utah Hospital. Podle posledního oficiálního sdělení byl při vědomí, reagoval a jeho stav byl stabilizovaný. Co přesně se mu stalo, však klub dosud neupřesnil.
Návrat na letiště, ze kterého před chvílí odletěli
Penguins strávili pondělní večer 19. října v Delta Center, kde prohráli s Utahem Mammoth 4:5. Kindel měl v závěru utkání šanci srovnat, puk ale do sítě nedostal. Pro Pittsburgh to byla čtvrtá porážka v řadě a celá venkovní šňůra skončila bez jediného bodu.
Druhý den ráno se tým vydal na cestu domů. Podle prohlášení Pittsburgh Penguins přišla Kindelova zdravotní epizoda „krátce po odletu“. Na palubě ho ošetřil klubový lékař Dharmesh Vyas spolu se zdravotnickým týmem. Letadlo se vrátilo na Salt Lake City International Airport, tedy na stejné letiště, ze kterého před chvílí vzlétlo.
Přímé svědectví spoluhráčů ani posádky dosud nezaznělo. Potvrzený sled událostí přesto mluví sám za sebe: zásah lékaře ve vzduchu, otočení stroje, sanitka na ploše, nemocnice. Klub, který má za sebou náročnou cestu a doma ho čeká nabitý program, takové rozhodnutí nepřijme jen pro jistotu. Přijme ho tehdy, když je zřejmé, že pacient potřebuje péči, kterou ve výšce několika kilometrů nikdo poskytnout nedokáže.
Trenér Dan Muse později v pittsburském rádiu 105.9 The X označil celou situaci za „děsivý moment“. Podle webu The Hockey News dodal, že Kindelovi je lépe.
Zdravotní epizoda, kolaps, nebo záchvat?
Kolem toho, co se na palubě stalo, se během pár hodin objevilo několik verzí. Rozlišovat mezi nimi má smysl, protože každá znamená něco jiného.
- Oficiální klubová formulace: „medical episode“, tedy zdravotní epizoda. Nic víc, nic míň.
- Česká verze ligového webu: Český web NHL.com napsal, že Kindel „zkolaboval v letadle“. Je to volnější překlad, který vystihuje dramatičnost situace, ale klub sám slovo „kolaps“ nepoužil.
- Nepotvrzená verze: Některé zprávy pracovaly s tím, že šlo o záchvat. Podle serveru Heavy ale The Athletic, od něhož informace pocházela, svůj text opravil. Šlo o zdravotní epizodu, nikoli nutně o záchvat.
Diagnóza zveřejněna nebyla. Kindel byl podle klubu převezen do nemocnice „k dalšímu vyšetření“ a Penguins výslovně požádali o respektování soukromí hráče i jeho rodiny. Spojovat incident s vyčerpáním, nemocí nebo údery z předchozích zápasů proto nemá oporu ve faktech.
Kontext náročného období lze přesto popsat. Kindel absolvoval čtyři zápasy venku během několika dní, tým všechny prohrál a nálada v kabině nemohla být dobrá. To je ovšem popis prostředí, ne vysvětlení toho, co se v letadle stalo.
Proč rozhodlo, kdo seděl na palubě
Nejsilnější moment celého příběhu není v dohadech o příčině. Je v tom, kde se to stalo. Letadlo je uzavřený prostor, ze kterého se nedá vystoupit, a nejbližší nemocnice je vždy minimálně tak daleko, jak dlouho trvá přistání. Rozhodují minuty. A rozhoduje, kdo je zrovna na palubě.
Pittsburgh v tomhle měl výhodu, kterou má v NHL jen málokdo. Klub v roce 2020 uváděl, že je spolu s Chicagem jedním ze dvou týmů ligy, které s sebou na každý venkovní zápas základní části běžně berou týmové lékaře. Nejen fyzioterapeuty a maséry, ale lékaře. Dharmesh Vyas navíc v Pittsburghu působí dlouhá léta. V roce 2014 to byl právě on, kdo veřejně vysvětloval, že Pascal Dupuis má krevní sraženinu v plicích a bude nejméně půl roku mimo hru.
Když se Kindelovi na palubě udělalo zle, nemusela posádka shánět lékaře mezi cestujícími. Byl tam člověk, který hráče zná a který mohl okamžitě začít s ošetřením a zároveň dát pilotům jasný pokyn. Podle nás právě tahle kombinace, tedy lékař na místě a bez váhání otočený stroj, odlišuje zvládnutou krizi od takové, která mohla dopadnout hůř.
Liga sama přitom podrobný veřejný protokol pro naléhavé zdravotní situace během týmových letů nemá. Ligový dokument Emergency Medical Standards řeší hlavně arény a tréninková centra: lékaře u střídaček, zdravotní místnost, defibrilátor, připravenou sanitku a každoročně aktualizovaný krizový plán. Na cesty mezi městy dokument detailně nepamatuje. Není známo, že by klub nebo liga po incidentu oznámily změnu postupů.
Talent, na kterém Pittsburgh staví
O to citlivější je, komu se to stalo. Ben Kindel se narodil 19. dubna 2007 v Coquitlamu v Britské Kolumbii a Penguins si ho v draftu 2025 vybrali jako celkově jedenáctého. Ještě v červenci téhož roku s ním podepsali tříletou nováčkovskou smlouvu.
Pak přišlo překvapení. Jako osmnáctiletý si Kindel místo v NHL vybojoval hned v první sezoně a nastřílel 17 gólů. Pro klub, který se snaží přestavět kádr kolem stárnoucí generace, to byl jasný signál. Ještě na začátku října 2026 ho Penguins ve vlastním profilu popisovali jako hlavní tvář své mladé vlny.
Centr s číslem 81 je tak mnohem víc než jen jedno jméno na soupisce. Je to hráč, kolem něhož chce Pittsburgh stavět tým na příštích deset let. Zpráva o jeho hospitalizaci proto v Pittsburghu nevyvolala jen soucit, ale i otázky, na které zatím nikdo nezná odpověď.
Co teď čeká Penguins
Část personálu podle zpráv The Athletic zůstala s Kindelem v Utahu, zbytek týmu se vrátil domů. Podle dalších zdrojů došlo ke změnám u středečního tréninku a Muse vyjádřil naději, že by Kindel mohl do Pittsburghu odcestovat ještě týž den. Detailní lékařskou zprávu k jeho stavu klub nevydal a podle The Hockey News se čekalo na další informace od generálního manažera Kylea Dubase.
Program přitom nečeká. Po návratu mají Penguins na domácím ledě tři zápasy:
|Datum
|Soupeř
|Místo
|čtvrtek 22. října 2026
|Florida Panthers
|PPG Paints Arena
|sobota 24. října 2026
|Nashville Predators
|PPG Paints Arena
|čtvrtek 29. října 2026
|Utah Mammoth
|PPG Paints Arena
O odkladu kteréhokoli z nich dostupné zdroje nemluví. Kindelův nejbližší start je nejistý a klub termín jeho návratu nezveřejnil. V situaci, kdy příčina zdravotní epizody není známá, se dá čekat, že Pittsburgh nic neuspěchá. Po čtyřech porážkách v řadě by se mladý centr v sestavě hodil, o jeho návratu ale rozhodnou lékaři, ne trenéři.
Přímou českou vazbu tento příběh nemá: v hlavním kádru Penguins pro sezonu 2026/27 žádný Čech není. V organizaci ale působí obránce Tomáš Galvas, odchovanec Zlína a bývalý hráč Liberce, kterého Pittsburgh letos draftoval jako číslo 54 a v červenci s ním podepsal nováčkovskou smlouvu. S incidentem v letadle samozřejmě nemá nic společného.
V úterý ráno se tým chtěl co nejrychleji dostat domů a hodit za hlavu sérii porážek. Nakonec se vrátil na letiště, ze kterého před chvílí odletěl, a výsledky z Utahu přestaly kohokoli zajímat. Devatenáctiletý kluk, který o noc dřív lovil vyrovnávací gól, ležel v nemocnici v Salt Lake City a jeho spoluhráči odlétali domů bez něj.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka