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Hokejisté Pittsburghu prožili drama ve vzduchu. Nejmladší hráč týmu zkolaboval, letadlo se muselo otočit zpět

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Devatenáctiletý Ben Kindel měl krátce po startu ze Salt Lake City zdravotní potíže. Týmové letadlo Penguins se otočilo a útočník skončil v nemocnici.
Hokejisté Pittsburghu prožili drama ve vzduchu. Nejmladší hráč týmu zkolaboval, letadlo se muselo otočit zpět

Hokejisté Pittsburghu prožili drama ve vzduchu. Nejmladší hráč týmu zkolaboval, letadlo se muselo otočit zpět

Zdroj: Pittsburgh Penguins
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 22.10.2026 16:35

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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