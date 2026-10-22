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Tržnice v Olomouci ožije LED festem. Nabídne speciality, muziku i kluziště

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Kulturní, gastronomické i společenské aktivity nabídne od poloviny listopadu návštěvníkům nový olomoucký projekt Zimní tržnice - LED FEST Olomouc. Jeho součástí bude kluziště, pódium s hudebními vystoupeními, tematické víkendy i pravidelné šéfkuchařské menu v nabídce. Program začne už 13. listopadu.
Tržnice v Olomouci ožije LED festem. Nabídne speciality, muziku i kluziště

Tržnice v Olomouci ožije LED festem. Nabídne speciality, muziku i kluziště

Zdroj: Stanislav Heloňa
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 22.10.2026 17:31

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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