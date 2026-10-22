Reformer Pilates je všude. Co ten podivný stroj opravdu dělá s tělem a komu bude sedět

Reformer Pilates má perfektní sociální estetiku: čisté studio, pomalý kontrolovaný pohyb, podivně elegantní stroj a svaly, které se třesou, i když nikdo nezvedá stokilovou osu. Jenže za módní vlnou je poměrně starý princip.
Reformer využívá pohyblivou plošinu, pružiny s nastavitelným odporem, opěrku nohou a popruhy. Díky nim může stejný pohyb dostat oporu, odpor nebo obojí — podle nastavení a směru, kterým pracuješ.
Co na reformeru vlastně cvičíš
Pilates obecně staví na kontrole pohybu, koordinaci dechu, stabilitě trupu, mobilitě a přesnosti. Na reformeru se k tomu přidává proměnlivý odpor pružin. U některých cviků ti pružina pohyb ztěžuje, u jiných pomáhá a dovolí udělat rozsah, který by na podložce byl obtížný. Proto může lekce velmi rychle přecházet od nohou přes hýždě a záda k pažím a hlubším stabilizačním svalům, aniž bys opustila jeden stroj.
Je reformer „lepší“ než mat Pilates?
Ne univerzálně. Podložka nutí tělo stabilizovat se bez pomoci aparátu a spousta klasických cviků je překvapivě náročná. Reformer zase umožňuje přesněji dávkovat odpor a nabízí více variant, což je praktické pro začátečníky i pokročilé.
Pro někoho je srozumitelnější, protože pružina dává okamžitou zpětnou vazbu. Pro jiného je prostě dražší způsob, jak dělat pohyby, které by zvládl i na zemi. Záleží na cíli a kvalitě vedení.
Co říká výzkum — a co zatím nevíme
Systematické přehledy Pilates ukazují možné přínosy pro rovnováhu, flexibilitu, svalovou vytrvalost a u některých skupin také pro bolest a funkci při chronických bolestech zad. Velký umbrella review z roku 2023 ale upozorňuje, že jistota důkazů se mezi výsledky pohybuje od velmi nízké po střední.
Navíc mnoho studií hodnotí Pilates obecně, nikoli moderní butikový reformer jako samostatnou disciplínu. Je tedy fér říct: Pilates má smysluplnou evidenci pro několik oblastí, ale není vědecky potvrzeným všelékem na držení těla, hubnutí, hormony ani „dlouhé štíhlé svaly“.
A co svaly? Tady přichází nejčastější nedorozumění
Reformer umí svaly zatížit a u netrénovaného člověka může rozhodně zlepšit sílu a svalovou vytrvalost. Pokud je ale hlavním cílem maximalizace svalové hmoty nebo absolutní síly, klasický odporový trénink s možností postupně přidávat větší zátěž má jednodušší a lépe prozkoumaný mechanismus progresivního přetížení. Nemusíš si tedy vybírat tábor. Dvě lekce reformeru týdně a silový trénink mohou žít ve stejném kalendáři naprosto spokojeně.
Komu může reformer sednout
Lidem, které nebaví posilovna, ale mají rádi vedenou lekci a přesný pohyb. Těm, kdo chtějí pracovat na kontrole, stabilitě, mobilitě a síle v různých polohách. Často vyhovuje i lidem, kterým klasické skupinové kardio připadá příliš chaotické. U bolestí, po úrazu, v těhotenství nebo při jiném zdravotním omezení je ale rozdíl mezi běžnou fitness lekcí a skutečně individuálně upraveným cvičením zásadní — tam je důležitý kvalifikovaný instruktor a podle situace fyzioterapeut či lékař.
První lekce: co čekat, aby tě stroj nevyděsil
Nečekej, že tě někdo připoutá k mučicímu zařízení a pustí pružiny. Instruktor by měl vysvětlit základní části stroje, bezpečný nástup a sestup, práci s popruhy a nastavení pružin.
Na první hodině se vyplatí stát se na chvíli tou osobou, která se opravdu zeptá, kam dát nohu, místo aby deset minut elegantně předstírala, že přesně ví. Reformer není intuitivní jako rotoped. Ale po pár cvicích začne dávat smysl — a pak pochopíš, proč se z něj stal takový hit.
Text má informativní charakter a nenahrazuje individuální doporučení lékaře nebo fyzioterapeuta. Pokud máš akutní bolest, jsi po úrazu či operaci, jsi těhotná nebo máš zdravotní omezení, prober vhodnost a úpravy cvičení s kvalifikovaným odborníkem.
MOHLO BY SE TI TAKÉ LÍBIT
Další články o pohybu a zdravém životním stylu najdeš na Poudrée.
Zdroje: Journal of Science and Medicine in Sport – Pilates and multiple health outcomes: An umbrella review, DOI 10.1016/j.jsams.2023.03.011 [1], Complementary Therapies in Medicine – Effectiveness of Pilates exercise, DOI 10.1016/j.ctim.2015.12.018 [2], PubMed – Pilates: what is it? Should it be used in rehabilitation? [3].