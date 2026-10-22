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Reformer Pilates je všude. Co ten podivný stroj opravdu dělá s tělem a komu bude sedět

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Vypadá jako kříženec postele, saní a stroje z fyzioterapie. Reformer se ale z butikových studií dostal do mainstreamu a lekce bývají plné. Co přesně dělají pružiny, pohyblivá plošina a popruhy, v čem se reformer liší od Pilates na podložce a kdy od něj čekáš něco, co ti ve skutečnosti lépe dá činka?
Reformer Pilates je všude. Co ten podivný stroj opravdu dělá s tělem a komu bude sedět

Reformer Pilates je všude. Co ten podivný stroj opravdu dělá s tělem a komu bude sedět

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 22.10.2026 17:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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