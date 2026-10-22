Sebevražedný oddíl 2: Požadavek na hloupější verzi Kapitána Ameriky a naservírovaná lež pro Sylvestera Stalloneho

Sebevražedný oddíl 2. FOTO: © Warner Bros., distr. TV Nova Sebevražedný oddíl 2. FOTO: © Warner Bros., distr. TV Nova Sebevražedný oddíl 2. FOTO: © Warner Bros., distr. TV Nova Sebevražedný oddíl 2. FOTO: © Warner Bros., distr. TV Nova Sebevražedný oddíl 2. FOTO: © Warner Bros., distr. TV Nova Sebevražedný oddíl 2. FOTO: © Warner Bros., distr. TV Nova Sebevražedný oddíl 2. FOTO: © Warner Bros., distr. TV Nova
V akčním filmu Sebevražedný oddíl z roku 2021 dostal herec John Cena pokyn, aby svou postavu Peacemakera nehrál jako skutečného vojáka. Ačkoliv se herec původně inspiroval u historických vojevůdců George S. Pattona a Douglase MacArthura, režisér James Gunn ho usměrnil a požádal ho, aby se choval spíše jako hloupější verze Kapitána Ameriky. Tajná mise v Corto Maltese
Příběh komiksového snímku začíná ve věznici Belle Reve, kde vládní agentka sestavuje tajný tým těch nejnebezpečnějších zločinců. Výměnou za zkrácení trestu se do takzvaného Sebevražedného oddílu dostává Harley Quinn, ostrostřelec Bloodsport, fanatický Peacemaker nebo podivín s krysami. Skupina je vysazena na ostrově Corto Maltese, kde po nedávném vojenském převratu vládne nová diktatura. Úkolem zločinců je zničit výzkumné zařízení, ve kterém se ukrývá tajný a nebezpečný projekt mimozemského původu.
Sestavení týmu podléhalo specifickému výběru samotného režiséra Jamese Gunna, který chtěl zachovat ducha původních komiksů z 80. let. Záměrně tak vybíral ty nejbizarnější a nejméně známé padouchy, kteří ve světě DC Comics působili spíše jako druhořadí antagonisté. Mezi takové patřil i Starro, obří mimozemská hvězdice, která se ve filmu dočkala svého vůbec prvního filmového zpracování, přestože v komiksech z roku 1960 představovala historicky prvního protivníka Ligy spravedlnosti.
Stallone nabídku přijal okamžitě
Tvůrci při navrhování vzhledu pololidského žraloka s přezdívkou King Shark původně experimentovali s podobou žraloka kladivouna. Tento koncept ale brzy opustili, protože oči umístěné daleko od sebe znemožňovaly hercům přirozenou oční komunikaci při natáčení dialogů. Vzhled tak musel ustoupit praktičnosti kamerových záběrů, které u kladivouna vycházely příliš široké. O výsledný hlas žraločího muže se postaral Sylvester Stallone, kterého James Gunn oslovil až poté, co mu nevyšly kamerové zkoušky s třemi jinými dabéry. Stallone nabídku bez váhání přijal, když mu Gunn vysvětlil, že roli napsal přímo pro něj.
Natáčení sneslo u některých herců i improvizaci. Například John Cena předvedl podle Gunna neuvěřitelný talent, když si na place sám vymýšlel repliky a gesta, včetně jednoho obzvláště vulgárního pohybu, který režisér nakonec ve filmu s úsměvem ponechal. O to hůře nesl natáčení Idris Elba, kterému dělaly problémy scény s živými krysami. Sám později přiznal, že při hraní své fobie z hlodavců čerpal z reálných záchvatů paniky herecké kolegyně Violy Davisové, která byla krysami skutečně vyděšená.
Trable s pletí ovlivnily Polka-Dot Mana
Režisérův záměr vybrat ty nejabsurdnější padouchy vedl i k obsazení herce Davida Dastmalchiana do role Polka-Dot Mana. Když James Gunn zjišťoval, kdo je nejhloupějším komiksovým padouchem, vybral právě muže vrhajícího barevné tečky. Role se ovšem stala pro Dastmalchiana silně osobní. Když si scénář poprvé přečetl, poslal Gunnovi emotivní zprávu s tím, že on sám v dětství trpěl kožní nemocí zvanou vitiligo. Ostatní děti ho kvůli úbytku pigmentu šikanovaly a posmívaly se mu, že vypadá jako dalmatin nebo právě puntíkovaný muž.
Výraznou vizuální proměnou prošla i Harley Quinn v podání Margot Robbie, které tvůrci odstranili z obličeje tetování s nápisem „Rotten“ známé z předchozích filmů, protože se oběma nelíbilo. Zároveň její kožená bunda dostala na záda nápis „Live fast, die clown“, ačkoli produkce zvažovala i recesistický nápis „World’s Best Grandpa“. Roli Bloodsporta měl původně převzít Idris Elba jako náhrada za Willa Smithe, ale studio nakonec rozhodlo, že Elba ztvární zcela novou postavu, aby se Smith mohl do světa DC Comics případně vrátit.
Sebevražedný oddíl uvede Nova Cinema ve 22:25.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( imdb, imdb).