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U Klimkovic roste nová nádrž. Město bude chránit před povodněmi

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Povodí Odry staví na toku Rakovec suchou nádrž, která má chránit Klimkovice a ostravskou Polanku nad Odrou. Projekt za více než 47 milionů korun má být dokončen na konci roku 2027.
U Klimkovic roste nová nádrž. Město bude chránit před povodněmi

U Klimkovic roste nová nádrž. Město bude chránit před povodněmi

Zdroj: Povodí Odry
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 22.10.2026 16:34

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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