Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Legendární Trainspotting i oscarový Milionář z chatrče. Režijní mág Danny Boyle oslavil 70 let

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Danny Boyle patří k nejzajímavějším britským režisérům a jeho filmy se vyznačují dravým stylem a výraznou vizuální stránkou. Často přizpůsobuje styl rozpoložení postav a odráží v něm jejich vývoj, přičemž kombinuje syrovost s černým humorem. V úterý oslavil 70 let, což je ideální příležitost připomenout si jeho nejlepší kousky.
Legendární Trainspotting i oscarový Milionář z chatrče. Režijní mág Danny Boyle oslavil 70 let

Legendární Trainspotting i oscarový Milionář z chatrče. Režijní mág Danny Boyle oslavil 70 let

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 22.10.2026 17:06

Reklama
Další články z Kinobox.cz
Zbytečný remake, nebo pohádková jistota? Nová Odvážná Vaiana dorazila na Disney+
Zbytečný remake, nebo pohádková jistota? Nová Odvážná Vaiana dorazila na Disney+
Pennywise se utká s gangstery. Druhá série TO nám ukáže novou stránku ikonického záporáka
Pennywise se utká s gangstery. Druhá série TO nám ukáže novou stránku ikonického záporáka

Seriál TO: Vítejte v Derry (It: Welcome to Derry) slíbil drsný hororový hit a také ho dodal. Prequel k...

Kinobox Daily: Nejvýdělečnější film bratří Coenů s 10 oscarovými nominacemi. Vychutnejte si Opravdovou kuráž
Kinobox Daily: Nejvýdělečnější film bratří Coenů s 10 oscarovými nominacemi. Vychutnejte si Opravdovou kuráž

Po černohumorných kriminálkách Fargo a Tahle země není pro starý se bratři Coenové (Ethan Coen, Joel Coen)...

„Chci si zkusit syrové drama bez humoru," říká Tomáš Pavlíček, režisér filmu Přišla v noci i Metody Markovič
„Chci si zkusit syrové drama bez humoru," říká Tomáš Pavlíček, režisér filmu Přišla v noci i Metody Markovič

Tomáš Pavlíček má za sebou Českými lvy oceněné drama Přišla v noci i minisérii Metoda Markovič: Straka....

Nový Aragorn vs. nový Captain America. Nadějný thriller láká na největší seriálovou loupež
Nový Aragorn vs. nový Captain America. Nadějný thriller láká na největší seriálovou loupež

Dlouho tu nebyl pořádný heist seriál a netflixovská franšíza Papírový dům tu sama neutáhne. Seriál 12 12 12...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

Všechny články tohoto autora →
Kinobox.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.