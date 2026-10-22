Legendární Trainspotting i oscarový Milionář z chatrče. Režijní mág Danny Boyle oslavil 70 let

Danny Boyle patří k nejzajímavějším britským režisérům a jeho filmy se vyznačují dravým stylem a výraznou vizuální stránkou. Často přizpůsobuje styl rozpoložení postav a odráží v něm jejich vývoj, přičemž kombinuje syrovost s černým humorem. V úterý oslavil 70 let, což je ideální příležitost připomenout si jeho nejlepší kousky.
Jedním z prvních výrazných filmů Dannyho Boylea byla černá komedie o přátelství, které vezme za své. Trio kamarádů Alex (Ewan McGregor), Juliet (Kerry Fox) a David (Christopher Eccleston) bydlí v jednom bytě, do něhož hledá spolubydlícího. Po sérii pohovorů nakonec přijmou tajemného Huga (Keith Allen). Ten ale brzy zemře na infarkt a nechá po sobě kufr plný peněz. Trojice přátel udělá tu nejlogičtější rozumnou věc – Hugovu mrtvolu zohaví a zakopou a peníze si nechají.
Po Hugově stopě se nicméně vydal párek sadistických gangsterů, což bude pro hrdiny ten nejmenší problém. Největším nepřítelem je jim totiž rostoucí nedůvěra, chamtivost a propukající šílenství. Mělký hrob kombinuje černou komedii s mrazivým thrillerem, aniž by jedno rušilo druhé. Přátelství, jež je ústředním motivem, funguje jako zdroj humoru i předmět hrůzy, když se z obyčejných protagonistů postupně stávají vypočítavá – a v jednom případě vražedná – monstra.
Adaptace románu Irwinea Welshe vznikla s úmyslem natočit energický film, který vypadá jak očistec. Epizodní vyprávění o životě narkomanů není těžkým dílem jako My děti ze stanice ZOO nebo Rváčův deník. Ukazuje, jaké dno feťáci obývají, zároveň ukazuje také důvody, proč na tom dně žijí, a nelíčí jejich život jen jako těžkou tragédii. Boyle využívá tu kombinaci humoru a hrůzy, která mu seděla už u Mělkého hrobu. Hrdinové dělají morálně pochybné věci a dějí se jim hrozné situace, přesto je potkává řada vtipných epizod i chvíle něhy. Zároveň Boyle vycizeloval svůj videoklipovitý styl, který následně uplatňoval i v dalších filmech.
V první řadě hraje důležitou roli kombinace punku a popové hudby, v níž se většina příhod odehrává, a snímek působí jako devadesátiminutová návštěva klubu s momenty evokujícími potupné vystřízlivění a ranní kocovinu. Zároveň snímek rozmělňuje pevnost prostoru a maže hranice prostoru a času – protagonista seskočí z venkovní zdi, aby dopadl na koberec v bytě, a postavy komentují pořad v televizi, zatímco střih ukáže hrdinu páchat zločin. Vizuálně intenzivní snímek získal Českého lva za nejlepší zahraniční film.
Snímek ovlivněný legendárním postapo románem Den trifidů vykreslil svět po zombie nákaze Boylovým typickým klipovitým stylem, kamerou zrychlující s tím, jak zrychlují postavy, a rychlým střihem. Zároveň nastavuje slušný psychologický efekt tím, jak střídá chvíle rychlého pohybu, doprovázeného hektickým přístupem, a momenty klidu, kdy nechá své postavy zpracovávat zánik známého světa. Styl tak odděluje hrozbu ve formě nakažených a nebezpečí, které přeživší lidé představují jeden druhému. Tím kombinuje atraktivní brakovou estetiku akčního hororu s tíživým dramatem o pádu lidských zábran. Řízný snímek z pera Alexe Garlanda, jenž uvedl do světa netradičně běhající zombies dva roky před Úsvitem mrtvých, doprovází návykový soundtrack Johna Murphyho a dočkal se tří pokračování.
Výsledkem druhé spolupráce Garlanda a Boyleho je vesmírné sci-fi, jehož hrdinové jsou na důležité misi – letí ke skomírajícímu Slunci, aby jej pomocí nechutně velké nálože mohli zažehnout. Cesta jim dá pocítit, jak ještě nechutněji velké Slunce přesahuje jejich vlastní pocit důležitosti. Snímek má téměř spirituální nádech, sleduje astronauty, na nichž leží doslova osud světa a kteří se ocitnou v prostoru, jenž je přesahuje. Meditativní sci-fi navíc přeruší prudká změna žánru, v níž Boyle využije své obvyklé hrátky s prostorem. Nejen že narušuje zákonitosti prostoru na místě, kde normální fyzikální zákony neplatí, tedy na obří bombě s vlastní gravitací, ale narušuje také vzhled hororového padoucha, jemuž dodává až přízračný vzhled. Kombinace filosofické vesmírné sci-fi a hororu patří k nejvýraznějším snímkům žánru.
Jamal (Dev Patel) vyhrává indickou soutěž Chcete být milionářem?, což pořadatele trochu zneklidní. Jamal je totiž muž z nejnižší společenské vrstvy. Noc před poslední otázkou jeho metody prověřují drsní vyšetřovatelé, kteří chtějí vědět, odkud má odpovědi. Postupně s ním probírají jednotlivé odpovědi a u každé otázky jim Jamal vysvětluje, jak znal odpověď – vyprávěním o životní události, která k té odpovědi vedla. Před divákem a vyšetřovateli se tak odkrývá drsný příběh, jenž používá soutěžní otázky jako osnovu. Snímek vyhrál 8 Oscarů, a to včetně nejlepší režie.
Životní příběh Arona Ralstona posloužil jako předloha pro intenzivní survival drama, v němž se hrdina (James Franco) vydá na vlastní pěst do hor. Průšvih nastane, když mu balvan zaklíní ruku v místě mimo turistické trasy. Aron trpí hladem, žízní, bolestí a také halucinacemi, a pokud nechce zemřít vyčerpáním, musí přikročit k drastickému činu. Snímek využívá brutální naturalismus a také videoklipovou estetiku, která ilustruje Aronův chátrající duševní stav. Boyle dostal jedinečnou příležitost rozehrát velké drama na prostoru, který už nemůže být menší, a dal tak možnost herecky vyniknout Jamesi Francovi.
Druhé pokračování hitu 28 dní poté přistoupilo k látce trochu jinak než první film. Místo boje o přežití proti zkáze nás zavádí do světa, jenž se apokalypse přizpůsobil, a survival nahradil strukturou bildungsromanu. Zároveň své vyprávění vystavuje jako průvodce světem, který se jednou extrémní událostí proměnil a v němž se společnost naučila žít různými způsoby. K tomu přidal kategorizaci nakažených, typy společenství a další věci, které představují svébytný fantastický svět. Různé podoby světa slouží především k tomu, aby posunuly vývoj hlavního hrdiny, dvanáctiletého Spikea (Alfie Williams). Přitom film člení své vyprávění do epizod, v nichž pokaždé dominuje jiná postava a pokaždé tím snímek změní tón. Přesto působí komplexně, sevřeně a hlavně poutavě. Boyle totiž části filmu natočil na iPhone, čímž svému dílu dodal energický vzhled.
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Zdroj: Kinobox