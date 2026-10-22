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Omlouvám se a přebírám odpovědnost: Norris se vrací k Singapuru

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McLaren přijíždí do Texasu v rozporuplném rozpoložení po nehodě v posledním sprintu, při níž se srazili Lando Norris a Oscar Piastri. Obhájce titulu, kterému je připisována vina, se po dvou týdnech pokouší situaci uklidnit.
Omlouvám se a přebírám odpovědnost: Norris se vrací k Singapuru

Omlouvám se a přebírám odpovědnost: Norris se vrací k Singapuru

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 22.10.2026 17:42

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