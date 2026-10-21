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Jak na vláčnou ořechovou bábovku s rozinkami?

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Bábovka může šálit chutě celou řadou ingrediencí. Pokud nemáte náladu zrovna experimentovat, použijte do bábovky takové ingredience, se kterými budete mít zaručený úspěch – například ořechy a rozinky.
Jak na vláčnou ořechovou bábovku s rozinkami?

Jak na vláčnou ořechovou bábovku s rozinkami?

Zdroj: Irina Burakova / Shutterstock
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 21.10.2026 07:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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