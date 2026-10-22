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Diagnóza smrti: Skladatel použil starou melodii, Kalaš vyšetřoval naposledy a auto dostalo falešnou značku

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Dennívýzva
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V kriminálním filmu Diagnóza smrti řeší major Kalaš svůj úplně poslední případ. Štáb si pro natáčení vymyslel falešný okres i s neexistující značkou.
Diagnóza smrti

Diagnóza smrti

Zdroj: FOTO:Miloš Schmiedberger, distr. FTV Prima
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 22.10.2026 16:27

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