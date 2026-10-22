Diagnóza smrti: Skladatel použil starou melodii, Kalaš vyšetřoval naposledy a auto dostalo falešnou značku

V kriminálním dramatu Diagnóza smrti z roku 1979 řeší major Kalaš případ, ve kterém figuruje nákladní vůz s poznávací značkou neexistujícího okresu. Stejná dvě písmena na espézetce později využili i tvůrci populárního seriálu Život na zámku.
Skutečné schody mostecké nemocnice
Do nemocnice přivezou dva těžce zraněné pacienty. Záchranáři přijímají řidiče nákladního vozu Honzu Linharta v podání Jiřího Wohanky a Kateřinu Markovou, kterou hraje Alexandra Gasnárková. Ženu našel v bezvědomí v lese houbař. Linhart potřebuje k přežití transplantaci ledviny, přičemž dárkyní by se mohla stát právě umírající Marková. Vyšetřování případu přebírá major Kalaš, kterého ztvárnil Rudolf Hrušínský, společně s poručíkem Martincem v podání Viléma Bessera.
Úvodní scény, ve kterých zdravotníci transportují pacienty, se natáčely na schodišti reálného zdravotnického zařízení. Filmaři pro tyto účely využili prostory nemocnice v Mostě.
Falešný okres posloužil i tvůrcům seriálu
Příběh filmu se odehrává ve smyšlených obcích Radyně, Hradec a v Bukovinském lese. Nákladní automobil Praga S5T dostal pro potřeby natáčení poznávací značku s písmeny HC, která odkazovala na neexistující okres Hradec. Tuto stejnou zkratku později použili tvůrci seriálu Život na zámku z roku 1995, když vytvářeli svůj fiktivní okres Hradiště.
Přestože filmaři děj umístili do neexistujících lokalit, štáb pracoval na reálných místech. Kromě Mostu a pražských Řeporyjí vznikaly záběry na Příbramsku, konkrétně v obcích Nové Dvory, Krámy a Lipiny. Skutečná lokalita natáčení se navíc propsala přímo do jedné ze scén, kdy na stěně služebny Veřejné bezpečnosti visí mapa okresu Příbram.
Závěr kriminální série podkreslila recyklovaná hudba
Snímek vznikal pod pracovním názvem Pokoj č. 5 a stal se definitivní tečkou za filmovou sérií s majorem Kalašem. Režisér Petr Schulhoff navázal na předchozí tituly Strach, Vrah skrývá tvář a Po stopách krve, čímž kriminalistické příběhy uzavřel čtvrtým dílem.
Zvukovou stránku detektivky zajistil skladatel Pavel Blatný, který si při práci vypomohl vlastním starším dílem. Ústřední hudební motiv totiž převzal ze svého předchozího projektu. Diváci mohli naprosto stejnou melodii slyšet už jako druhý hlavní motiv ve filmu Klec z roku 1973.
Kriminální drama Diagnóza smrti uvede televize Prima MAX ve čtvrtek 22. října ve 20:00.
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Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (filmovyprehled, cs.wikipedia, csfd).