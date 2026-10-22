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Lídr ANO v Jihlavě Popelka skončí v čele místní organizace. Vyloučil tlak vedení

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Lídr kandidátky ANO v Jihlavě a dosavadní náměstek primátora Radek Popelka se chystá skončit na postu předsedy místní organizace hnutí. Vyloučil, že by to byl důsledek tlaku vedení ANO kvůli volebnímu výsledku.
Lídr ANO v Jihlavě Popelka skončí v čele místní organizace. Vyloučil tlak vedení

Lídr ANO v Jihlavě Popelka skončí v čele místní organizace. Vyloučil tlak vedení

Zdroj: Tomáš Kaser
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 22.10.2026 17:22

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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