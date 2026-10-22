Nehodu policejního vozu, které srazilo nezletilou, vyšetřuje GIBS. Hledá svědky

Nehodu policejního vozu, které srazilo nezletilou, vyšetřuje GIBS. Hledá svědkyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Nehodu policejního vozu, které srazilo nezletilou, vyšetřuje GIBS. Hledá svědkyZdroj: GIBS
Článek byl publikován 22.10.2026 16:45
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