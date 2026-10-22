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Nehodu policejního vozu, které srazilo nezletilou, vyšetřuje GIBS. Hledá svědky

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Generální inspekce bezpečnostních sborů vyšetřuje nehodu, kdy v Praze 10 policejní vůz srazil nezletilou chodkyni. Inspekce teď hledá svědky ze zastávky i z autobusu, ze kterého dívka vystoupila.
Nehodu policejního vozu, které srazilo nezletilou, vyšetřuje GIBS. Hledá svědky

Nehodu policejního vozu, které srazilo nezletilou, vyšetřuje GIBS. Hledá svědky

Zdroj: GIBS
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 22.10.2026 16:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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