Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Bábovka bez vajec vás mile překvapí

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Někdy se prostě přihodí, že se k vám blíží návštěva, se kterou jste úplně nepočítali a vy potřebujete rychle vymyslet nějaké pohoštění pro nečekané hosty. Do obchodu to nestihnete, bábovka vám přijde jako skvělý nápad, je snadno a rychle připravená a během té doby, kdy bude v troubě stihnete i poklidit. Ale ouha!
Bábovka bez vajec vás mile překvapí

Bábovka bez vajec vás mile překvapí

Zdroj: AtlasStudio / Shutterstock
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 19.10.2026 07:00

Reklama
Další články z FAJNTIP.cz
Pistáciová bábovka
Pistáciová bábovka
Hrníčková bábovka s vaječným likérem. Dobrou chuť
Hrníčková bábovka s vaječným likérem. Dobrou chuť

Pomalu se nám láme podzim a co nevidět nás čekají Vánoce. A co lepšího si během adventní atmosféry dopřát...

Bábovka bez oleje, bez vajec a bez cukru, může pořád chutnat?
Bábovka bez oleje, bez vajec a bez cukru, může pořád chutnat?

Představte si, že bábovka bez oleje, bez vajec, a dokonce také bez cukru může pořád chutnat jako bábovka....

Diety, o kterých jste možná ani neslyšeli
Diety, o kterých jste možná ani neslyšeli

Metody pro dosažení redukce hmotnosti se mezi sebou liší především přístupy a aplikovanými mechanismy....

Práce na zahradě je příjemnější než dřina ve fitcentru a funguje stejně
Práce na zahradě je příjemnější než dřina ve fitcentru a funguje stejně

Podzim už tradičně patří k období, kdy zahrádkář sbírá nejvíce odměn za péči, kterou od jara zahradě...

Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

Bez FAJNTIPU by byl internet o něco chudší.

Všechny články tohoto autora →
FAJNTIP.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.