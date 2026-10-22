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EU chystá zdražování, jaké tu ještě nebylo. Zle vyprázdní peněženky i v Česku

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Dennívýzva
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Od roku 2028 má v Evropské unii začít fungovat nový systém emisních povolenek ETS2. Týkat se bude také benzinu, nafty a vytápění fosilními palivy. Dodavatelé paliv budou muset nakupovat povolenky na emise oxidu uhličitého a část těchto nákladů se může promítnout do cen pro zákazníky. Kolik si domácnosti připlatí, bude záviset především na ceně povolenek a spotřebě paliv.
EU chystá zdražování, jaké tu ještě nebylo. Zle vyprázdní peněženky i v Česku

EU chystá zdražování, jaké tu ještě nebylo. Zle vyprázdní peněženky i v Česku

Zdroj: Unsplash
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 22.10.2026 16:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

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