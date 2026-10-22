Rumová bábovka nejen pro sváteční chvilky

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Rumová bábovka nejen pro sváteční chvilkyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Víte, že bábovka může být upečená přímo vám na míru? Samozřejmě. Pokud tedy milujete příchuť rumu, přidejte do vaší běžné bábovky rum. S chutí bábovky si určitě může vyhrát i ten, pro kterého není pečení nejsilnější stránkou. Rumová bábovka je velmi rychle hotová!
Rumová bábovka nejen pro sváteční chvilkyZdroj: TYSB / Shutterstock
Doba čtení 2 min
Článek byl publikován 22.10.2026 13:00
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