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Rumová bábovka nejen pro sváteční chvilky

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Víte, že bábovka může být upečená přímo vám na míru? Samozřejmě. Pokud tedy milujete příchuť rumu, přidejte do vaší běžné bábovky rum. S chutí bábovky si určitě může vyhrát i ten, pro kterého není pečení nejsilnější stránkou. Rumová bábovka je velmi rychle hotová!
Rumová bábovka nejen pro sváteční chvilky

Rumová bábovka nejen pro sváteční chvilky

Zdroj: TYSB / Shutterstock
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 22.10.2026 13:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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