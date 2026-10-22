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Modla začíná tam, kde končí touha po Bohu samotném

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Dříve či později si každý věřící musí položit otázku: hledáme Boha samotného, nebo to, co nám může dát? Proč je v církvi tak rozšířené magické myšlení, co se skrývá za…
Modla začíná tam, kde končí touha po Bohu samotném

Modla začíná tam, kde končí touha po Bohu samotném

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 22.10.2026 16:39

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Proboha!

Proboha.cz otevírá témata, která nejsou jen pro neděli. Věnuje se otázkám víry, hodnot, etiky, společnosti i mezilidských vztahů – ale nikoli způsobem, který káže nebo moralizuje. Nabízí dialog, přemýšlení, kontext. A často klade otázky, na které si odpovídáme každý trochu jinak. Najdete tu...

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