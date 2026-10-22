Liga spravedlnosti: Utajené těhotenství Wonder Woman, digitálně upravený obličej Supermana a zákaz pro Snydera

Liga spravedlnosti, FOTO: © Warner Bros. Pictures / Zack Snyder, distr. TV Nova Liga spravedlnosti, FOTO: © Warner Bros. Pictures / Zack Snyder, distr. TV Nova Liga spravedlnosti, FOTO: © Warner Bros. Pictures / Zack Snyder, distr. TV Nova Liga spravedlnosti, FOTO: © Warner Bros. Pictures / Zack Snyder, distr. TV Nova Liga spravedlnosti, FOTO: © Warner Bros. Pictures / Zack Snyder, distr. TV Nova Liga spravedlnosti, FOTO: © Warner Bros. Pictures / Zack Snyder, distr. TV Nova
V akčním filmu Liga spravedlnosti z roku 2017 museli filmaři řešit kuriózní problém s tváří představitele Supermana. Herec Henry Cavill měl nařízeno ponechat si knír kvůli jiné roli, a studio mu ho tak muselo v postprodukci digitálně vymazat. Výsledek však působil nepřirozeně a vyvolal ostrou kritiku diváků. Hrdinové čelí nebezpečí z cizího světa
Po smrti Supermana zůstala Země oslabená a čelí blížícímu se nebezpečí v podobě mocného Steppenwolfa. Bruce Wayne v podání Bena Afflecka proto spojí síly s Dianou Prince, kterou ztvárnila Gal Gadot, aby společně našli další jedince s nadlidskými schopnostmi. Dvojice urychleně vyhledá Aquamana, Cyborga a Flashe, které se snaží přesvědčit ke spolupráci. Nesourodá skupina hrdinů musí překonat vzájemné rozdíly a postavit se invazi, jež může zničit celou planetu.
Představitel Bruce Waynea si z natáčení odnesl neobvyklý suvenýr. Ben Affleck během práce na filmu odcizil jeden z rekvizitních batarangů, což je speciální vrhací zbraň ve tvaru netopýra.
Osobní ztráta donutila původního režiséra odejít
Původní režisér Zack Snyder musel projekt opustit v březnu 2017 poté, co jeho dcera spáchala sebevraždu. Společně s manželkou a producentkou Deborah Snyderovou se sice pokoušeli v práci pokračovat, ale po dvou měsících se definitivně rozhodli věnovat čas rodině. Režisérské křeslo převzal Joss Whedon, který dostal za úkol dokončit rozpracovaný materiál a natočit zcela nové scény.
Whedonovy dotáčky se odehrávaly v Londýně a Los Angeles a navýšily rozpočet snímku o zhruba 25 milionů dolarů. Vedení studia Warner Bros. navíc nařídilo zkrátit výsledný sestřih tak, aby se vešel pod dvě hodiny čistého času. Zack Snyder tuto zkrácenou kinoverzi nakonec vůbec neviděl. Jeho manželka a režisér Christopher Nolan mu po jejím zhlédnutí výslovně poradili, aby si snímek nepouštěl, protože by mu podle jejich slov zlomil srdce.
Zablokované smlouvy zakázaly herci holení
Právě kvůli posunutým termínům dodatečných dotáček nastal zmíněný problém s tváří Henryho Cavilla. Herec ve stejné době natáčel akční snímek Mission: Impossible s podtitulem Fallout, pro který musel nosit výrazný knír. Studio Paramount mu ho zakázalo oholit, takže tvůrci komiksového filmu museli ochlupení složitě odstraňovat pomocí počítačových triků.
Specifickou situaci řešila během práce také Gal Gadot. Herečka byla v posledních měsících produkce těhotná. Jako první z celého štábu její stav uhodl představitel Aquamana Jason Momoa, který však udržel tuto skutečnost pro sebe. Samotná herečka během vzniku snímku vystřídala nejméně čtrnáct různých verzí svého kostýmu, jež produkce průběžně upravovala podle potřeb konkrétních scén.
Zastavený projekt nabral zpoždění deseti let
Snímek se do kin dostal až po vleklém desetiletém odkladu. Původní projekt režiséra George Millera s kompletně vybraným hereckým obsazením skončil u ledu už v roce 2007. Roli otce Flashe v novém zpracování nakonec získal Billy Crudup, který se přitom o několik let dříve ucházel o roli samotného Batmana ve snímku Batman začíná. Samotný Flash v podání Ezry Millera pak ve filmu zmiňuje, že ovládá znakovou řeč goril, což odkazuje na inteligentní telepatickou gorilu jménem Grodd, která v komiksech patří k jeho nejznámějším protivníkům.
Nesrozumitelná replika rozesmála islandské publikum
Aquaman v podání Jasona Momoy přinesl nechtěně komický moment divákům na Islandu. Když hrdina v jedné scéně pronesl svou jedinou repliku v islandštině, jeho výslovnost byla natolik nesrozumitelná, že distributoři museli větu opatřit ostrovními titulky. Situace následně vyvolávala v kinosálech smích. Zbraň, kterou hrdina ve filmu získá, navíc není skutečný trojzubec, ale vidlice s pěti hroty. Sám herec ji v rozhovorech s nadsázkou označoval jako pětizubec.
Navzdory obrovské reklamní kampani se z filmu stal finanční propadák. S výrobními náklady kolem 300 milionů dolarů utržil v kinech 657 milionů. Analytici vypočítali, že aby se projekt studiu vůbec zaplatil, musel by přinést minimálně 750 milionů dolarů. Ve své době tak snímek získal označení nejvýdělečnější prodělečný film a pro studio znamenal odhadovanou ztrátu zhruba 60 milionů dolarů.
Ligu spravedlnosti uvede Nova Cinema ve čtvrtek 22. října ve 20:00.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( imdb).