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Liga spravedlnosti: Utajené těhotenství Wonder Woman, digitálně upravený obličej Supermana a zákaz pro Snydera

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V komiksovém akčním filmu Liga spravedlnosti řešili tvůrci kuriózní potíže. Supermanovi digitálně vymazali knír a Gal Gadot před štábem tajila těhotenství.
Liga spravedlnosti

Liga spravedlnosti

Zdroj: FOTO:© Warner Bros. Pictures / Zack Snyder, distr. TV Nova
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 22.10.2026 16:49

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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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