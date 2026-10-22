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Houskové knedlíky jako od babičky: Nadýchané, bez rozpadání a zvládne je i začátečník

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Houskový knedlík je základ české kuchyně, a přitom ho spousta lidí doma nikdy nepekla, protože se zdá složitý. Ve skutečnosti jde o těsto ze šesti surovin, které zvládnete i v úterý odpoledne. Klíč k nadýchanosti tkví ve starých rohlících a ve správném tempu varu-žádný prudký var, jen jemné probublávání. Výsledek? Měkké, vláčné šišky, které se hodí ke svíčkové stejně dobře jako k segedínskému.
Houskové knedlíky

Houskové knedlíky

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Houskové knedlíky jako od babičky: Nadýchané, bez rozpadání a zvládne je i začátečník
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 22.10.2026 17:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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