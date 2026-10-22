je Houskový knedlík základ , a přitom ho spousta lidí doma nikdy nepekla, protože se zdá složitý. Ve skutečnosti jde o těsto ze šesti surovin, které zvládnete i v úterý odpoledne. české kuchyně Klíč k nadýchanosti tkví ve starých rohlících a ve správném tempu varu-žádný prudký var, jen jemné probublávání. Výsledek? Měkké, vláčné šišky, které se hodí ke stejně dobře jako k svíčkové segedínskému. Proč do knedlíků patří starý rohlík a proč na tom záleží
Starší houska nebo rohlík v těstě není jen chytrý způsob, jak spotřebovat pečivo z minulého dne. V knedlíku má dost přesnou úlohu: suchá střídka do sebe vezme část vlhkosti z těsta a po uvaření ji zase pomalu pouští zpátky. Knedlík díky tomu po vytažení z hrnce tak rychle nevysychá a zůstane vláčný i ve chvíli, kdy už leží nakrájený na talíři. S to bývá zrádnější. Je měkčí, vlhčí a těsto se pak snadněji dostane k té nepříjemné gumové struktuře. čerstvým pečivem
Podstatná je i mouka. Polohrubá se na tenhle typ těsta hodí víc než hladká, protože
pomůže udělat lehčí, vzdušnější střídku, ne těžký knedlíkový válec. Při domácím vaření navíc odpustí o něco víc. Těsto se s ní obvykle lépe zpracovává a hotový knedlík nebývá tak hutný. Starší rohlík a správně zvolená mouka tedy nejsou detail, který se dá jen tak přejít. Často rozhodnou o tom, jestli se knedlík povede, nebo se u stolu raději začne mluvit o omáčce. Recept na domácí houskové knedlíky
Ingredience pro přípravu Polohrubá mouka-360 g Mléko-250 ml (vlažné) Vejce-1 ks Čerstvé droždí-¼ kostky (přibližně 10 g) Sůl-1 lžička Olej-1 lžíce Starší rohlíky-2 ks, nakrájené na malé kostky Foto: Cooky.cz, Houskové knedlíky jako od babičky: Nadýchané, bez rozpadání a zvládne je i začátečník Postup přípravy nadýchaných houskových knedlíků
1. Do větší mísy nasypte
mouku. Přidejte sůl, olej a vejce. Potom přilijte vlažné mléko. Opravdu jen vlažné, ne horké. Příliš teplé mléko by droždí zpomalilo, v horším případě úplně zničilo.
2. V mouce udělejte důlek a rozdrobte do něj
čerstvé droždí. Přidejte špetku soli a nechte ho chvilku stát. Minuta nebo dvě stačí, droždí se začne probouzet.
3. Všechno promíchejte a vypracujte hladké těsto. Ručně to trvá zhruba 8–10 minut. Dobře zpracované těsto už se nemá lepit na prsty ani tahat po stěnách mísy.
4. Přisypte
nakrájené rohlíky a zapracujte je do těsta. Nespěchejte s tím, jinak se kostičky drží v jednom rohu a v hotovém knedlíku je to poznat. Kynutí
5. Mísu zakryjte čistou utěrkou a nechte těsto
kynout 1 hodinu na teplejším místě bez průvanu. Objem by měl narůst asi na dvojnásobek.
6. Vykynuté těsto rozdělte na dvě přibližně stejné části. Z každé vytvarujte
šišku, tedy válec široký asi 6-7 cm.
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7. Šišky dejte na pomoučněný vál nebo na pečicí papír a nechte je
ještě 10-15 minut kynout. Zhruba v polovině je otočte, aby se nesešly jen z jedné strany a nezploštily.
8. Ve velkém širším hrnci přiveďte osolenou vodu k varu. Jakmile začne bublat,
stáhněte teplotu. Voda má jen klidně probublávat, ne se valit po celém hrnci.
9. Šišky opatrně vložte do vody a
vařte pod pokličkou 8 minut z každé strany. Celkem tedy 16 minut.
10. Uvařené knedlíky vyjměte děrovanou naběračkou a hned je
propíchejte špejlí na několika místech. Pára musí ven, jinak se knedlík může srazit.
11. Povrch potřete
olejem nebo máslem. Knedlík tak neoschne a zůstane na povrchu pěkně lehce lesklý.
12. Krájejte až těsně před podáváním. Nejlépe nití, případně ostrým nožem, na plátky silné zhruba 2 cm.
Foto: Cooky.cz, Houskové knedlíky jako od babičky: Nadýchané, bez rozpadání a zvládne je i začátečník Co funguje a na co si dát pozor
Tenhle postup jsem zkoušela několikrát a pokaždé se vrací stejná slabina: moc prudký var. Když voda v hrnci bublá jako při vaření těstovin, povrch knedlíku se zatáhne příliš rychle, zatímco uvnitř může zůstat hmota nedovařená nebo gumová. Mírné probublávání vypadá skoro podezřele klidně. U houskových knedlíků je ale spolehlivější.
Pár drobností z kuchyně, které se nevyplatí přeskočit: Rohlíky krájejte raději na menší kostičky než na velké kusy. V těstě se rozloží rovnoměrněji a střídka pak nemá zbytečně hrubé mezery. Když chcete knedlíky uvařit dopředu, nechte je vcelku, nekrájené, a zabalte je do čisté utěrky. Vláčné vydrží několik hodin. Zbytky z druhého dne nakrájejte na plátky a opečte na másle. Obyčejné knedlíky na másle, k snídani nebo rychlému obědu, pořád dávají smysl.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz