Češi vyhazují koše na prádlo. Nahrazují je něčím, co vypadá krásně a nezabírá místo

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Stačí jedno rohové zákoutí a koupelna začne působit stísněně. Právě tam se totiž většinou usadí plastová nebo proutěná nádoba na použité oblečení, která nejprve zavazí u pračky a pak se připlete do cesty mopu. V malých bytech, kde se počítá každý centimetr, to znamená jediné: hledat jiné řešení.
Proč volně stojící koš prohrává
Samostatné koše mají společnou slabinu. Zabírají podlahu, kterou by koupelna potřebovala volnou, blokují přístup ke spotřebičům a opticky rozbíjejí prostor na další předměty. Úklid kolem nich je zdlouhavější a celek působí méně upraveně, i když je zbytek zařízení promyšlený do posledního detailu.
Český trh proto vidí rostoucí zájem o variantu, které si návštěvník na první pohled ani nevšimne. Nádoba na prádlo se ukrývá přímo uvnitř koupelnového nábytku. Dvířka, úchytky i povrch ladí se zbytkem vybavení, takže skříňka splyne s interiérem a nic neprozradí. Zvlášť oblíbené jsou závěsné modely upevněné na stěnu, pod nimiž zůstává podlaha zcela volná. Vytírání je pak otázkou okamžiku a místnost vypadá vzdušněji.
Jenže ne každá skříňka se hodí do každé domácnosti. Na co si dát pozor, vyplyne až při pohledu na konkrétní vlastnosti, o kterých rozhoduje spokojenost na dlouhá léta.
Jak taková skříňka funguje a na co se při výběru zaměřit
Uvnitř se nejčastěji skrývá výklopný drátěný či plastový koš, případně vyjímatelný látkový vak. Právě vak je v praxi velmi pohodlný: stačí ho vyháknout a odnést k pračce, aniž by se muselo prádlo přendávat po kusech. Moderní mechanismy navíc bývají vybaveny tlumiči dovírání, takže se dvířka neotevřou prudce a neudělají hluk.
Výrobci nabízejí nízké komody i vysoké sloupové skříně. U těch vysokých je dole výklopný prostor na použité oblečení a nahoře police pro prací prostředky, čisté osušky nebo toaletní potřeby. Kdo už má doma skříňku pod umyvadlem, může dokoupit samostatný díl ve stejném dekoru, od bílého lesku přes přírodní dřevo po antracit. Drátěné výklopné koše se dají pořídit i jako samotné kování a namontovat do stávajícího nábytku.
Velkým pomocníkem jsou verze se dvěma oddělenými koši. Světlé a tmavé kousky se třídí rovnou při odkládání, takže odpadá přebírání před praním a nemusí vedle sebe stát dvě objemné nádoby. Řešení se přitom neomezuje na koupelnu. Uplatní se v šatně, v ložnici nebo na chodbě, kde horní deska nižší komody poslouží jako odkládací plocha na klíče či dekorace. Čím dál častěji se objevuje také v domácích prádelnách a technických místnostech pod pračkou či sušičkou.
Při výběru se vyplatí zvážit čtyři věci:
- Kapacita: úzká a kompaktní skříňka vyhoví jednotlivci nebo páru, ve vícečlenné rodině se prádlo nahromadí příliš rychle.
- Větrání: vlhké ručníky nebo propocené sportovní oblečení nesmějí dlouho zůstat v hermeticky uzavřeném prostoru, jinak hrozí zápach a plísně. Vhodná jsou lamelová dvířka, větrací otvory či prodyšný vak. Praktické jsou pratelné látkové vložky nebo omyvatelné nádoby.
- Prostor před skříňkou: výklopná dvířka potřebují volné místo, proto je nutné přeměřit, zda se neopřou do protější stěny, dveří koupelny nebo dvířek pračky.
- Ukotvení: plný koš je těžký a při vyklopení působí na zeď pákový efekt. Hmoždinky i způsob montáže musejí odpovídat nosnosti a materiálu stěny.
Malá změna s velkým dopadem
Skrytý koš na prádlo není luxus ani módní výstřelek, ale praktický krok, který uvolní podlahu, zjednoduší úklid a sjednotí vzhled místnosti. Zbývá otázka, zda by se podobný princip nehodil i do dalších koutů bytu, kde dnes stále stojí něco, co by mohlo zmizet za dvířky.
Zdroje článku: poznatsvet.cz, onet.pl, fajntip.cz
Autor článku: Monika Blažková