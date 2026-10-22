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Uzavírka silnice mezi Rokytnicí a Jabloncem nad Jizerou skončila

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Po roce a půl skončilo omezení na pojizerské silnici mezi Rokytnicí a Jabloncem nad Jizerou. ŘSD tam nechalo opravit 1,2 kilometru silnice za 57 milionů korun. Ještě příští týden ale proběhnou krátkodobé uzavírky kvůli dokončovacím pracím.
Uzavírka silnice mezi Rokytnicí a Jabloncem nad Jizerou skončila

Uzavírka silnice mezi Rokytnicí a Jabloncem nad Jizerou skončila

Zdroj: ŘSD Liberecký kraj
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 22.10.2026 16:12

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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