Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Douděra dal první gól v MLS po vyřazení ze Slavie. Ve čtvrtém zápase za Cincinnati rozhodl o výhře nad D.C. United

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Pět měsíců po vyřazení z kádru Slavie dal David Douděra první gól v zámoří. Otevřel skóre proti D.C. United a Cincinnati vyhrálo 2:1.
Douděra dal první gól v MLS po vyřazení ze Slavie. Ve čtvrtém zápase za Cincinnati rozhodl o výhře nad D.C. United

Douděra dal první gól v MLS po vyřazení ze Slavie. Ve čtvrtém zápase za Cincinnati rozhodl o výhře nad D.C. United

Zdroj: Česká fotbalová reprezentace
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 22.10.2026 17:53

Reklama
Další články z SportyŽivě
Přečkali pět oslabení i trestné střílení Aha, přesto přišel další kolaps. Vancouver má osm proher v řadě
Přečkali pět oslabení i trestné střílení Aha, přesto přišel další kolaps. Vancouver má osm proher v řadě
Chvíle hrůzy v domě bývalého brankáře PSG. Parta zlodějů ho svázala a tchýni před dětmi hrozila zbraní
Chvíle hrůzy v domě bývalého brankáře PSG. Parta zlodějů ho svázala a tchýni před dětmi hrozila zbraní

Sergio Rico, bývalý brankář PSG a Sevilly, byl s rodinou přepaden ve vlastním domě nedaleko Sevilly....

Hokejisté Pittsburghu prožili drama ve vzduchu. Nejmladší hráč týmu zkolaboval, letadlo se muselo otočit zpět
Hokejisté Pittsburghu prožili drama ve vzduchu. Nejmladší hráč týmu zkolaboval, letadlo se muselo otočit zpět

Devatenáctiletý Ben Kindel měl krátce po startu ze Salt Lake City zdravotní potíže. Týmové letadlo Penguins...

Plzeň v létě přišla o tři záložníky a teď loví v Mladé Boleslavi. Cena za Kozla může být kolem 50 milionů
Plzeň v létě přišla o tři záložníky a teď loví v Mladé Boleslavi. Cena za Kozla může být kolem 50 milionů

Plzeň v létě pustila Valentu, Slončíka i Boháče. Podle iSportu teď sleduje záložníka Mladé Boleslavi Davida...

Koller o sparťanské střelecké krizi: Jednomu bych dal šanci do Vánoc, druhého poslal na hostování
Koller o sparťanské střelecké krizi: Jednomu bych dal šanci do Vánoc, druhého poslal na hostování

Jan Koller by Brunesovi, který nedal gól 13 soutěžních zápasů, nechal šanci do Vánoc. U Vojty, drahé české...

Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

Všechny články tohoto autora →
SportyŽivě
Další články z kategorie Sport
Zobrazit více
Sport
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.