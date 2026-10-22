Douděra dal první gól v MLS po vyřazení ze Slavie. Ve čtvrtém zápase za Cincinnati rozhodl o výhře nad D.C. United

Ve 14. minutě se míč odrazil na zadní tyč, kde stál Douděra. Nečekal, nezpracovával a napálil ho z první. Bylo to 1:0 pro FC Cincinnati, jeho první gól v MLS a teprve čtvrtý zápas v novém dresu. Ještě v květnu přitom stál na opačném konci kariérní křivky: Slavia ho po nedohraném derby se Spartou vyřadila z kádru kvůli opakovaným disciplinárním prohřeškům. Mezi tím leží léto bez soutěžního fotbalu, přestup přes oceán a pár týdnů, během nichž si Douděra v Ohiu začal budovat novou roli. Gól z 21. října je zatím nejviditelnějším dokladem, že ten restart může fungovat.
Zápas, který se měl hrát v září
Duel s D.C. United měl původně proběhnout už 5. září, tedy tři dny po Douděrově podpisu. Silné deště v okolí Cincinnati ale poničily trávník a liga zápas kvůli bezpečnosti hráčů přeložila na 21. října. Z běžného zářijového kola se tak stal důležitý zápas v posledním měsíci základní části.
Podle agenturní zprávy AP měl zápas tři zlomové momenty:
- 14. minuta: Douděra zakončil z první odražený míč na zadní tyči, 1:0.
- 38. minuta: Kimito Nono po přihrávce Joãa Peglowa srovnal na 1:1.
- 55. minuta: Teenage Hadebe usměrnil skluzem na zadní tyči přímý kop Evandera, 2:1.
Vítězný gól tedy formálně patří Hadebemu. Douděrova trefa ale zápas otevřela v době, kdy Cincinnati potřebovalo cokoliv kromě další frustrace. Předtím prohrálo dvakrát za sebou: s New England 2:3, přestože po Barlowově gólu ve 13. minutě vedlo, a s Columbusem 0:2, i když vystřelilo 24krát proti čtyřem pokusům soupeře a drželo míč 66 procent času. Týmu nechyběly šance, chyběla mu koncovka. Douděra mu ji tentokrát dodal hned ve čtvrthodině.
V základní sestavě Cincinnati nastoupil i další Čech Pavel Bucha. Podle dostupného zápisu hrál ve středu hřiště, do gólových akcí se ale přímo nezapsal.
Konec v Edenu
Douděrův americký příběh nedává smysl bez toho pražského. Podle zápisu a vyjádření předsedy představenstva Jaroslava Tvrdíka, jak je citoval web ČT sport, se Douděra v květnovém derby se Spartou, které nakonec nebylo dohráno, z lavičky vulgárně ohrazoval proti rozhodčím a po návratu na hřiště předstíral křeč. Slavia ho 10. května vyřadila z kádru spolu s Tomášem Chorým a oběma dala svolení k přestupu.
Tvrdík pak v Radiožurnálu vysvětloval, že Douděra opakovaně překračoval hranici v respektu k rozhodčím a že oba hráči byli předem varováni. Šlo o exemplární trest. Jenže jen jeden z nich ho nakonec odnesl celý: Chorý se po zásahu majitele Pavla Tykače do kádru vrátil, Douděra ne.
Při loučení přitom nehrál na uraženou strunu. Na sociálních sítích napsal, že pro něj Slavia nebyla jen zaměstnání, že odchází bez zloby a s vděčností a že musí převzít odpovědnost za své chyby. Jako gesto poděkování věnoval podle iROZHLASu 100 tisíc korun Nadačnímu fondu Slavie. Klub se k jeho americkým výkonům veřejně nevyjádřil.
Číst gól jako vzkaz do Edenu by bylo svůdné. Podle nás je ale přesnější vidět v něm začátek odpovědi na otázku, kterou si kladl hlavně on sám: co dál, když se zavřou dveře klubu, ve kterém odehrál 153 zápasů?
Od lavičky v Montréalu ke gólu
Cincinnati ho podle oznámení klubu získalo 2. září přestupem a podepsalo s ním smlouvu do sezony 2027/28 s opcí na další rok. Žádné hostování ani zkouška, ale dlouhodobá investice. Klub při podpisu připomínal i Douděrovu slávistickou bilanci: 24 gólů, dva ligové tituly, domácí pohár a 36 evropských zápasů včetně tří gólů v Evropské lize. Nechybělo ani 18 startů za reprezentaci a nominace na mistrovství světa 2026, kde odehrál celý zápas s Mexikem.
Zbývalo to potvrdit na hřišti. Časová osa ukazuje, že trenér mu důvěru dal rychle, i když ne bezvýhradně:
|Datum
|Soupeř
|Výsledek
|Douděra
|26. 9.
|CF Montréal (venku)
|1:3
|debut, na hřiště přišel v 58. minutě
|10. 10.
|Atlanta United (venku)
|3:1
|v základu, střídán v 60. minutě
|14. 10.
|New England (doma)
|2:3
|nevyužitý náhradník
|18. 10.
|Columbus Crew (doma)
|0:2
|v základu, střídán v 59. minutě
|21. 10.
|D.C. United (doma)
|2:1
|v základu, gól ve 14. minutě
Před zápasem s D.C. United měl za Cincinnati 151 minut bez gólu i asistence. Tři starty ze čtyř zápasů po příchodu svědčí o tom, že s ním trenér počítá; zápas s New England na lavičce zase připomíná, že konkurence v kádru je skutečná. Místo v sestavě si zatím vybojovává, jisté ho nemá.
Sám Douděra po příletu do USA v rozhovoru pro Nova Sport popsal, proč změnu potřeboval. Ve Slavii podle svých slov cítil dlouhodobý tlak, že se musí vyhrát každý týden, ať se v životě děje cokoliv, a začínal si připadat „jako robot“. Nové prostředí a jiná kultura pro něj měly být únikem z tohoto koloběhu. Gól proti D.C. United je první moment, kdy z toho úniku vzešlo něco hmatatelného.
Čtyři zápasy, divoká karta a cesta k reprezentaci
Výhra posunula Cincinnati na bilanci deseti výher, jedenácti porážek a devíti remíz, tedy 39 bodů ze 30 zápasů. AP ho po zápase řadila na deváté místo Východní konference, některé aktualizované tabulky kvůli pomocným kritériím ukazují osmé. Rozdíl mezi nimi je menší, než se zdá.
Formát play off MLS 2026 totiž funguje takto: sedm nejlepších týmů každé konference postupuje přímo do prvního kola, osmý a devátý se utkají v jediném vyřazovacím zápase o divokou kartu. Cincinnati je tedy v pásmu, které do play off vede, jen oklikou přes jeden zápas, kde se nedá nic zachránit odvetou. Na sedmé Orlando, tedy na přímý postup, ztrácí podle dohledatelné tabulky zhruba dva body. Ve hře je i pátá účast v play off za sebou.
Do konce základní části zbývají čtyři zápasy:
- 24. října: na hřišti D.C. United, okamžitá odveta (v Česku v noci na neděli 25. října v 1:30)
- 28. října: na hřišti Interu Miami
- 31. října: doma s Philadelphií
- 7. listopadu: doma s Nashvillem, závěrečný Decision Day
Pro české fanoušky je sledování jednodušší než dřív. Podle Applu jsou od letošní sezony všechny zápasy MLS součástí běžného předplatného Apple TV, bez samostatného MLS Season Passu. Letošní podzimní finiš je navíc poslední svého druhu: od roku 2027 liga přechází na kalendář bližší evropskému.
S každým dalším startem roste i otázka reprezentace. Jeden gól v MLS sám o sobě návrat do nominace nezaručí a reprezentační trenér se k Douděrovu americkému angažmá zatím veřejně nevyjádřil. Douděra ale není hráč, kterého by bylo nutné znovu objevovat. Má za sebou mistrovství světa i celý zápas s Mexikem. Pokud v Cincinnati zůstane v základní sestavě a pomůže týmu do play off, bude argument pro jeho návrat mluvit sám za sebe.
Na jaře odcházel z lavičky v Edenu s disciplinárním škraloupem a bez klubu. V říjnu stál na zadní tyči v Ohiu, zakončil z první a jeho tým se díky tomu udržel v boji o play off. Co z toho vzejde, ukáže nejbližší zápas ve Washingtonu.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner