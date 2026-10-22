Přečkali pět oslabení i trestné střílení Aha, přesto přišel další kolaps. Vancouver má osm proher v řadě

Čtyřicet minut držel Vancouver v Rogers Areně krok s jedním z nejsilnějších týmů ligy. Carolina ho drtila na střely, pětkrát hrála v přesilovce a ve 37. minutě šel Sebastian Aho sám na brankáře. Leevi Meriläinen nájezd chytil a domácí šli do poslední části za nerozhodného stavu. Pak se zápas během šesti minut rozpadl. Nicolas Deslauriers, Nikolaj Ehlers a Logan Stankoven dali tři góly, Vancouver ve třetí třetině neskóroval a 20. října 2026 prohrál 3:6. Ten průběh přitom není výjimka. Je to čtvrtý zápas v řadě, ve kterém Canucks po dvou třetinách remizovali nebo vedli, a přesto ho prohráli.
Čtyřicet minut na hraně, pak šest minut pádu
Úvod nebyl zdaleka bezchybný, ale Vancouver se pokaždé dokázal vrátit. Linus Karlsson, Jonathan Lekkerimäki a Max Sasson udrželi domácí ve hře. Nejcennější byl Lekkerimäkiho gól na 2:2 v čase 19:58 první třetiny. Dvě sekundy před sirénou zakončil v přesilovce akci DeBruska s Boeserem a podle The Hockey News si připsal první přesilovkovou trefu v kariéře.
Vancouver ale v zápase nedrželi útočníci, nýbrž brankář a oslabení. Carolina podle zápasových statistik webu Puckfeed vystřelila na branku 44krát, Vancouver jen 17krát (Sportsnet uvádí 42:17). Hurricanes v přesilovkách poslali na Meriläinena osm střel a neproměnili ani jednu z pěti. Canucks blokovali, padali do střel a finský gólman vychytal všechno, co šlo.
Nejostřejší chvíle druhé třetiny přišla v čase 36:55. Elias Pettersson ležel na ledě a hodil hůl po puku, aby zastavil Ahovu šanci. Rozhodčí nařídili trestné střílení, Meriläinen ho zneškodnil. Pettersson po zápase podle Sportsnetu přiznal, že šlo „asi o jednu z nejhloupějších věcí“, které kdy na ledě udělal, a gólmanovi poděkoval.
Pak přišla třetí třetina:
|Čas
|Stav
|Střelec
|Co se stalo
|44:07
|3:4
|Nicolas Deslauriers
|volný mezi Lukem Schennem a Zeevem Buiumem
|50:22
|3:5
|Nikolaj Ehlers
|puk proklouzl kolem Hronka u modré, Oleksiak nestihl zavřít únik
|57:57
|3:6
|Logan Stankoven
|gól do prázdné branky
Meriläinen nakonec zastavil 38 ze 43 střel. Pjotr Kočetkov na druhé straně slavil výhru, přestože čelil jen sedmnácti pokusům. Pro Carolinu to byla šestá výhra nad Vancouverem v řadě od 28. října 2024. Podle oficiálního shrnutí na NHL.com je to její nejdelší aktivní série proti jednomu soupeři.
Vzorec, ne náhoda: 0:9 ve třetích třetinách
Jedna ztracená třetina se dá vysvětlit únavou nebo smůlou. Čtyři za sebou už ne. Canucks byli ve čtyřech posledních zápasech po 40 minutách vyrovnaní nebo ve vedení a uhráli z nich jediný bod. Ve třetích třetinách a prodlouženích těchto duelů prohrávají souhrnně 0:9.
Hráči popisují pořád stejný mechanismus. „Jedna chyba skončí gólem a pak přijde další,“ shrnul Brock Boeser. Paul Cotter mluvil konkrétněji: souboje a práce s pukem u mantinelu a neschopnost dostat puk z obranného pásma. Drobné zaváhání protáhne tlak soupeře, přidá mu střely a z kabiny pak vyjíždí tým, který místo hraní jen honí výsledek.
Trenér Manny Malhotra mluví o detailech. Právě ty podle něj jeho tým ve třetích třetinách ztrácí a otevírá tím soupeřům dveře. „Čtyřicet, pětačtyřicet ani padesát minut nestačí,“ zopakoval a vrátil se k procesu, kterého se musí tým držet celých šedesát minut. Zázračné řešení nenabízí.
Podle nás je to přesný popis problému. Vancouver není tým, který by zápasy prohrával od první minuty. Opakovaně se dostává do bodu, kdy může utkání udržet, a právě tehdy mu selžou detaily, disciplína i sebedůvěra. Gól na 3:4 nepadl po soupeřově kouzlu, ale po zapomenutém hráči před brankou. Pátý gól přišel po ztraceném puku na modré čáře. Ani jedna chyba nebyla složitá. Obě přišly ve chvíli, kdy na nich záleželo nejvíc.
Osm zápasů, jedna bilance: 0-7-1
Série začala 4. října domácí porážkou 2:3 s Vegas a od té doby Vancouver nevyhrál:
- 2:3 s Vegas (doma)
- 2:7 v Carolině
- 1:4 v New Jersey
- 2:6 u Rangers
- 2:3 u Islanders
- 2:3 po prodloužení na Floridě
- 2:4 v Tampě
- 3:6 s Carolinou (doma)
Protože porážka na Floridě přišla v prodloužení, oficiálně jde o sérii 0-7-1. Z tohoto zápasu má Vancouver jediný bod. Po jedenácti utkáních mají Canucks bilanci 2-8-1, pět bodů a skóre 33:51. Jednapadesát inkasovaných gólů znamená v průměru přes čtyři na zápas.
Historicky to klubový rekord není. Podle tabulek NHL Records drží Vancouver nejdelší sezonní sérii bez výhry z ročníku 1973/74, kdy čekal na vítězství třináct zápasů. Následuje dvanáct utkání z ročníku 1987/88 a jedenáct z ročníků 1979/80 a 2025/26. Že se v tomto výčtu objevuje i loňská sezona, o současném stavu klubu vypovídá víc než samotné číslo.
Přestavba jako realita, ne omluva
Boeser po zápase připomněl, že je tým „v jakési fázi přestavby“. Hned ale dodal, že to nic nemění: „Je to strašně frustrující. Bolí to prohrávat a musíme najít způsob, jak vyhrát.“ Vancouver vstoupil do sezony bez Quinna Hughese, s novým trenérem Malhotrou a bez kapitána. Tým vedou asistenti kapitána, mezi nimi Boeser a Filip Hronek.
Cotter mluvil o tom, že se kabina nevidí jako „tým, který prohraje osm v řadě“. Musí ale rychle přijít na to, co změnit. Frustrace je z hráčských slov cítit, o rozpadu kabiny se ale mluvit nedá. Psychika je spíš důsledkem série než její příčinou. Herní problém má jasné obrysy a dá se pojmenovat po minutách.
O odvolání trenéra ani o chystaných výměnách zatím žádná důvěryhodná zpráva nemluví. Tlak na Malhotru i vedení klubu ale s každým dalším zápasem bez výhry přirozeně roste.
Čeští hráči v zápase body nezískali. Filip Chytil odehrál 18:43, vyslal dvě střely, jednou blokoval, strávil čtyři minuty na trestné lavici a skončil s bilancí −2. Hronek byl s 27 minutami nejvytíženějším hráčem Vancouveru. Zablokoval tři střely, rozdal jeden hit, nevystřelil a připsal si také −2. Ve třetí třetině byl na ledě i u Ehlersova gólu na 3:5. Za Carolinu český hráč nenastoupil.
Tabulka zatím nezavírá dveře, ale tlačí
Matematicky je sezona mladá, Vancouver má před sebou ještě 73 zápasů základní části. Prakticky už ale po třech týdnech honí ostatní. V Pacifické divizi je šestý, na třetí místo, které drží Seattle s 13 body, ztrácí osm bodů. Na druhou divokou kartu Západní konference, kde jsou Colorado a San Jose s jedenácti body, mu chybí šest. Vancouver má navíc odehráno víc zápasů než někteří soupeři kolem něj, takže skutečná ztráta je ještě větší, než ukazují body.
Šance na prolomení série přijde hned. Program na zbytek října:
- 22. října: Detroit (doma), v Česku 23. října ve 4:00
- 25. října: Minnesota (doma)
- 27. října: Anaheim (venku)
- 29. října: San Jose (venku)
- 31. října: Toronto (doma)
Čeští fanoušci mohou NHL v této sezoně sledovat na Nově a Primě, vybrané zápasy zdarma na Nova Action a Prima Sport. Všechna utkání jsou dostupná přes NHL.tv na DAZN. Podrobnosti shrnuje NHL.com/cs.
Proti Detroitu se Vancouver nejspíš zase dostane do třetí třetiny se šancí. To se mu daří zápas co zápas. Rozhodne nepohlídaný hráč jako Deslauriers, nebo puk, který proklouzne u modré čáry. Třetí třetinu bez inkasovaného gólu ale Canucks zatím odehrát neumějí.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka