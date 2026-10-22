Plzeň v létě přišla o tři záložníky a teď loví v Mladé Boleslavi. Cena za Kozla může být kolem 50 milionů

Viktoria je po jedenácti kolech na devátém místě se 16 body, a to není pozice, se kterou by v Plzni chtěli jít do zimy. Ve středu hřiště má klub po letních odchodech méně hráčů než na jaře. Podle informací iSportu a podcastu Liga naruby se proto pozornost obrací do Mladé Boleslavi, k 24letému Davidu Kozlovi. Ještě před rokem a půl byl dlouhodobě mimo hru, dnes patří k pravidelně nastupujícím záložníkům třetího týmu tabulky. Částka kolem 50 milionů korun, která se v souvislosti s ním objevuje, je zatím mediální odhad, žádný z klubů ji nepotvrdil. I tak stojí za to rozebrat, co by Plzeň za takové peníze dostala.
Tři odchody a mezera ve středu pole
Plzeňský střed hřiště řídnul postupně, celé léto. Jako první odešel 24. června Tom Slončík, jednadvacetiletý záložník s 22 zápasy a dvěma góly za Viktorii, který stihl nakouknout i do Evropské ligy. Zamířil natrvalo do Hradce Králové. Na stejnou adresu přestoupil 31. července Matěj Valenta, šestadvacetiletý hráč s padesáti starty za Plzeň a zkušenostmi z evropských pohárů. U obou klub uvedl jako hlavní důvod odchodu nedostatečné herní vytížení.
Třetí odchod přišel až 6. září, kdy přestupové okno ve většině Evropy už bylo zavřené. Sebastian Boháč odešel do Artisu Brno po krátké plzeňské epizodě, během níž v aktuální sezoně zasáhl jen do jednoho ligového utkání. Viktoria tehdy na svém webu otevřeně napsala, že by po příchodu nového trenéra a posil neměl potřebné zápasové vytížení.
Žádný z těch tří nebyl jasnou oporou základní sestavy, nejde tedy automaticky o krizi. Plzeň ale přišla o šířku kádru, o hráče do rotace a o mladší varianty, které mohly za rok či dva převzít větší roli. Při současném postavení v tabulce, kterou si lze ověřit na webu FC Viktoria Plzeň, roste tlak na to, aby v zimě přišla posila.
Od dlouhé absence k pravidelným minutám
David Kozel se narodil 28. listopadu 2001, měří 181 centimetrů a do Mladé Boleslavi přestoupil 9. července 2024 z pražské Dukly. Začátek v novém klubu se mu nepovedl. Když Boleslav 2. března 2025 hrála s Plzní, iSport ho v sestavách vedl jako dlouhodobě mimo hru. Klub podrobnosti jeho zdravotních potíží veřejně nerozváděl, jisté je jen to, že první boleslavská sezona pro něj byla výrazně zkrácená.
Zlom přinesla sezona 2025/26. V červnu 2025 převzal přípravu Boleslavi trenér Aleš Majer a na prvním tréninku byl Kozel spolu s Romanem Mackem a Janem Zíkou. Majer tehdy mluvil o omlazeném kádru, který dostane prostor se zlepšovat. Nakolik se o Kozlův vzestup zasloužil přímo trenér, z veřejných zdrojů doložit nejde. Kozel ale v následujícím ročníku nastoupil k osmnácti ligovým zápasům a odehrál 1 182 minut. Pro hráče, který o několik měsíců dřív vůbec nehrál, je to velký posun.
Do nového ročníku vstoupil Kozel jako hráč základní sestavy. V prvních kolech nastupoval pravidelně, i když za jedenáct kol se zatím dostal na hřiště pětkrát. Se Zíkou tvoří mladší středovou osu Boleslavi, detailní data o jejich společných minutách a rozdělení rolí ale veřejně dostupná nejsou.
Co říkají čísla
Statistiky na webu Chance Ligy vypovídají o hráči, který se teprve usazuje:
|Sezona
|Zápasy
|Minuty
|Góly + asistence
|xG
|xA
|Úspěšnost přihrávek
|2025/26
|18
|1 182
|1 + 1
|2,12
|1,24
|81,7 %
|2026/27
|5
|370
|1 + 1
|0,58
|0,23
|84,9 %
V obou ročnících dohromady má 1 552 minut, tedy zhruba sedmnáct celých zápasů. Na tak krátkém vzorku se dají dělat jen opatrné závěry. Přesto jsou vidět dva trendy. V minulé sezoně odehrál v průměru asi 66 minut na zápas, letos je to 74. Trenér ho tedy nechává na hřišti déle. A přesnost přihrávek stoupla o tři procentní body. Letos navíc během pěti zápasů vyrovnal produktivitu celé předchozí sezony.
Jako ofenzivní zbraň Kozel zatím nevyniká. V minulém ročníku měl podle očekávaných gólů na víc než dvě branky, vstřelil jednu. U středního záložníka to není vada, jeho cena se neměří jen góly. Pro Plzeň to ale znamená jedno: nekupovala by hotového lídra zálohy, ale hráče, který své maximum ještě nemá za sebou.
Padesát milionů: odhad, ne cenovka
Částka kolem 50 milionů korun zaznívá z prostředí iSportu a Ligy naruby. Potvrzení od klubů ani jasného autora odhadu jsme dohledat nedokázali. Nejde tedy o cenu, kterou by Boleslav veřejně požadovala. Je to číslo, o kterém se mluví v zákulisí.
Pro představu stačí srovnání s nedávnou minulostí. V lednu 2026 prodala Mladá Boleslav útočníka Matyáše Vojtu do Sparty. Podle iRozhlasu a ČTK šlo zhruba o 97 milionů korun plus bonusy asi za 18 milionů, celkem tedy až 115 milionů. Sportovní ředitel Josef Jinoch přesnou částku nepotvrdil, ale mluvil o nejdražším domácím přestupu českého hráče.
Padesát milionů za Kozla by tak bylo zhruba polovinou základní částky za Vojtu a asi 43 procenty jeho maxima včetně bonusů. Na vnitroligový přestup je to vysoká suma, rekordní ale ne. Rozdíl je jinde: Vojta byl střelec s čísly, Kozel je středový hráč s krátkým vzorkem.
Podle nás proto otázka nezní, jestli Kozel na padesát milionů má dnes. Podle současných statistik to obhájit nejde. Jde o to, kolik bude stát za dva roky. Český pas, věk 24 let, znalost ligy, rostoucí minutáž a případný budoucí prodej, to všechno se do ceny promítá. Plzeň by platila za vývoj, ne za hotový výsledek. A taková sázka je tím riskantnější, čím kratší je zdravotně čistá část hráčovy kariéry.
Faye jako alternativa a Boleslav, která nemusí prodávat
Kozel není jedinou zmiňovanou variantou. Server Ruik s odkazem na iSport uvádí, že Plzeň sleduje i liberecké hráče Azize Kayonda a Falloua Fayeho. U Fayeho se nabízí přímé srovnání:
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|David Kozel
|Fallou Faye
|Věk
|24 let
|20 let
|Národnost
|Česko
|Senegal
|Výška
|181 cm
|190 cm
|V klubu od
|červenec 2024
|červen 2026
|Sezona 2026/27
|5 zápasů, 370 min, 1 + 1
|6 zápasů, 347 min, 0 + 0
Faye přišel do Liberce z chorvatského NK Bravo a Slovan s ním podepsal smlouvu do roku 2031. To je dlouhá smluvní kontrola, která cenu tlačí nahoru. Je fyzicky výraznější, mladší a defenzivněji laděný. Kozel je naopak bezpečnější česká varianta, která nepotřebuje čas na aklimatizaci a do kádru doplní i domácího hráče. Podle nás by Faye byl dražší a vzdálenější projekt, Kozel rychlejší a srozumitelnější řešení.
Jenže Boleslav prodávat nemusí. Po jedenácti kolech je třetí se 20 body, stejně jako druhý Liberec a čtvrtá Olomouc. Případ Vojty ukázal, jak se klub chová. Jinoch tehdy přiznal, že útočníka původně nechtěli pustit v zimě, protože je čekalo těžké jaro. Sparta lednový přestup prosadila až výraznou nabídkou.
Dá se čekat, že u Kozla bude Boleslav postupovat podobně. Jeho odchod by tým nezasáhl tolik jako ztráta střelce, ale uprostřed boje o horní šestku by narušil stabilitu zálohy. Pokud Plzeň potřebuje střed pole řešit hned, bude muset zaplatit víc. Pokud počká do léta, cena může klesnout, nebo naopak vzrůst, když Kozel naváže na letošní start.
V Plzni tak stojí před rozhodnutím, které se v tabulce neukáže hned. Kozel jim nevrátí body z podzimu ani nenahradí padesát Valentových startů. Může ale být hráčem, kterého za dva roky prodají za víc, než za něj dnes zaplatí. Pokud vydrží zdravý.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner