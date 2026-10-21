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Jak připravíte pudinkovou bábovku?Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Milujete pečenou bábovku? Tak to jste na tom stejně jako Angličané! Ti bábovky zbožňují a říkají jim „bundt cakes”. Na snídani, jako dezert po obědě či ke svačině si můžete upéct bleskovou pudinkovou bábovku.
Jak připravíte pudinkovou bábovku?Zdroj: Marielen Cestari Baldino / Shutterstock
Doba čtení 2 min
Článek byl publikován 21.10.2026 21:00
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Jak připravíte pudinkovou bábovku?
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