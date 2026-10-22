Senior v ohrožení. Nemocný muž z Prahy už je venku druhou noc

Senior v ohrožení. Nemocný muž z Prahy už je venku druhou nocPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Senior v ohrožení. Nemocný muž z Prahy už je venku druhou nocZdroj: Policie ČR
Článek byl publikován 22.10.2026 17:35
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