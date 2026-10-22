Lidem chodí výzvy k zaplacení starých dluhů za energie. Z dopisů často není jasné, jak dluh vznikl

Bývalým klientům společností Lidová energie a ELGAS Energy chodí v posledních dnech od advokátní kanceláře výzvy k zaplacení starých nedoplatků. Podle Energetického regulačního úřadu dopisy často postrádají základní podklady. Z textu pak není vůbec jasné, jak požadovaná částka vznikla. Úřad proto doporučuje peníze bez ověření neposílat a chtít po vymahačích původní vyúčtování i doklad o převzetí pohledávky.
Lidé nacházejí ve schránkách dopisy od advokátů
Člověk otevře dopis od advokátní kanceláře a zjistí, že má zaplatit letitý nedoplatek za elektřinu nebo plyn. Přesně s takovou situací se v posledních dnech obracejí spotřebitelé na Energetický regulační úřad.
Výzvy k úhradě míří na lidi, kteří v minulosti odebírali energie od společností Lidová energie a ELGAS Energy. Obě firmy už na trhu nepůsobí. Úřad jim kvůli stížnostem v minulosti odebral licence na obchod s elektřinou i plynem. Nyní se jejich údajné pohledávky snaží získat jiná společnost prostřednictvím advokátů.
Samotný dopis od právní kanceláře automaticky neznamená povinnost peníze odeslat. Výzvy podle regulátora často postrádají potřebné dokumenty a dlužník se z nich nedozví, z čeho přesně částka vznikla.
Odesílatel musí doložit vyúčtování i převod peněz
„Spotřebitelé by určitě neměli domnělý starší dluh automaticky uhradit pouze na základě doručené výzvy. Zejména tehdy, pokud si nejsou jistí, z čeho pohledávka vznikla, kdy byla splatná a zda je osoba, která ji nyní vymáhá, skutečně jejím věřitelem,“ uvedla radní Energetického regulačního úřadu Markéta Zemanová.
Lidé mají podle úřadu po odesílateli požadovat konkrétní vyúčtování s vyčísleným nedoplatkem a přesný výpočet vymáhané sumy. Důležitý je také doklad o tom, že nová firma pohledávku od původního dodavatele platně převzala. Do obdržení a posouzení těchto dokumentů úřad doporučuje dluh vůbec neuznávat.
Po třech letech existuje možnost namítat promlčení
U starších nedoplatků hraje podstatnou roli čas. Obecná promlčecí lhůta trvá tři roky a počítá se od chvíle, kdy bylo možné právo poprvé uplatnit. U energií to obvykle znamená datum splatnosti původního vyúčtování, přičemž u řady vymáhaných částek už mohla tato doba uplynout.
Promlčením dluh sám od sebe nezaniká. Soud k němu nepřihlíží automaticky a dlužník se musí ozvat. Podle ředitele sekce správních řízení Energetického regulačního úřadu Jakuba Meda je vhodné uvést námitku promlčení už v písemné komunikaci s právním zástupcem. Člověk tím dá jasně najevo, že se hodlá bránit. Pokud by věřitel následně podal žalobu, musí dlužník námitku zopakovat přímo před soudem.
Na soudní platební rozkaz je nutné reagovat do 15 dnů
O sporné pohledávce může závazně rozhodnout pouze soud, regulační úřad tuto pravomoc při mimosoudním řešení sporů nemá. Předžalobní výzva od advokátní kanceláře ovšem neznamená automaticky exekuci. Úřad upozorňuje, že situace se mění ve chvíli, kdy člověku dorazí skutečné rozhodnutí.
V takovém případě je potřeba jednat rychle. Kdo s požadovaným nárokem nesouhlasí a chce se bránit, musí do 15 dnů od doručení podat odpor. Pokud tuto lhůtu zmešká, stane se platební rozkaz pravomocným.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Betterlife.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (penize, eru.gov, moravskehospodarstvi).